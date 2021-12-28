Каскарино предупредил Салаха насчет судьбы Озила и Обамеянга
Бывший нападающий "Челси" и "Селтика" Тони Каскарино предупредил бомбардира "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, что тот рискует повторить судьбу изгоев "Арсенала" Месута Озила и Пьер-Эмерика Обамеянга.
Салах выдающимся образом проводит этот сезон, забив 22 гола и отдав 11 результативных передач в 24 матчах за "Ливерпуль".
При этом Мохамед до сих пор не продлил свой контракт, истекающий в конце следующего сезона, и принято считать, что единственной помехой к этому являются разногласия сторон по зарплате.
Однако Каскарино считает, что 29-летнему египтянину нужно смотреть шире и учесть не только финансовую сторону, принимая решение насчет своего будущего.
"Салах должен задать себе определяющий вопрос: "Буду ли я успешен на поле в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов?" А также: "Есть ли у меня тренер и правый защитник (и остальная команда, конечно), с помощью которых я смогу достичь успеха на поле?"
"Поэтому моим советом Салаху будет извлечь уроки следующих четырех игроков: Алексиса Санчеса, Месута Озила, Эдена Азара и Пьер-Эмерика Обамеянга".
"Все они смогли подписать роскошные контракты, но ни одному из них не удалось стать ключевым игроком клуба, стабильно выигрывающего трофеи".
"В результате их коммерческая стоимость провалилась сквозь пол — не сразу, а как стало ясно, что они не сражаются за трофеи", — пишет Каскарино в своей колонке в The Times.
28.12.2021 13:00
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Последние комментарии:
как такой бред могут печатать вообще? привел 3 игроков арсенала блять в пример
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салах в соло тащит бордель клопки, но тупые зеропуки ковыряются залупой в носу и думают, продлевать ли с ним контракт, вахахахахахахаха
Эта история показательна и демонстрирует, что ливерпук - середняк без амбиций, которому хорошая бухгалтерия важнее побед. Просто бестрофейная посредственная параша, из которой все топы всегда уходили: Суарес, Торрес, Хаби Алонсо, Оуэн, Стерлинг... салах будет следующим пописавшим в пасти скузни.
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