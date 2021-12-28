Каскарино предупредил Салаха насчет судьбы Озила и Обамеянга

Бывший нападающий "Челси" и "Селтика" Тони Каскарино предупредил бомбардира "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, что тот рискует повторить судьбу изгоев "Арсенала" Месута Озила и Пьер-Эмерика Обамеянга.

Салах выдающимся образом проводит этот сезон, забив 22 гола и отдав 11 результативных передач в 24 матчах за "Ливерпуль".



При этом Мохамед до сих пор не продлил свой контракт, истекающий в конце следующего сезона, и принято считать, что единственной помехой к этому являются разногласия сторон по зарплате.



Однако Каскарино считает, что 29-летнему египтянину нужно смотреть шире и учесть не только финансовую сторону, принимая решение насчет своего будущего.



"Салах должен задать себе определяющий вопрос: "Буду ли я успешен на поле в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов?" А также: "Есть ли у меня тренер и правый защитник (и остальная команда, конечно), с помощью которых я смогу достичь успеха на поле?"



"Поэтому моим советом Салаху будет извлечь уроки следующих четырех игроков: Алексиса Санчеса, Месута Озила, Эдена Азара и Пьер-Эмерика Обамеянга".



"Все они смогли подписать роскошные контракты, но ни одному из них не удалось стать ключевым игроком клуба, стабильно выигрывающего трофеи".



"В результате их коммерческая стоимость провалилась сквозь пол — не сразу, а как стало ясно, что они не сражаются за трофеи", — пишет Каскарино в своей колонке в The Times.