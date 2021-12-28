Каскарино предупредил Салаха насчет судьбы Озила и Обамеянга

Мохамед Салах Бывший нападающий "Челси" и "Селтика" Тони Каскарино предупредил бомбардира "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, что тот рискует повторить судьбу изгоев "Арсенала" Месута Озила и Пьер-Эмерика Обамеянга.

Салах выдающимся образом проводит этот сезон, забив 22 гола и отдав 11 результативных передач в 24 матчах за "Ливерпуль".

При этом Мохамед до сих пор не продлил свой контракт, истекающий в конце следующего сезона, и принято считать, что единственной помехой к этому являются разногласия сторон по зарплате.

Однако Каскарино считает, что 29-летнему египтянину нужно смотреть шире и учесть не только финансовую сторону, принимая решение насчет своего будущего.

"Салах должен задать себе определяющий вопрос: "Буду ли я успешен на поле в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов?" А также: "Есть ли у меня тренер и правый защитник (и остальная команда, конечно), с помощью которых я смогу достичь успеха на поле?"

"Поэтому моим советом Салаху будет извлечь уроки следующих четырех игроков: Алексиса Санчеса, Месута Озила, Эдена Азара и Пьер-Эмерика Обамеянга".

"Все они смогли подписать роскошные контракты, но ни одному из них не удалось стать ключевым игроком клуба, стабильно выигрывающего трофеи".

"В результате их коммерческая стоимость провалилась сквозь пол — не сразу, а как стало ясно, что они не сражаются за трофеи", — пишет Каскарино в своей колонке в The Times.


Метки Каскарино, контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. metropol 28.12.2021 13:12 # metropol
    как такой бред могут печатать вообще? привел 3 игроков арсенала блять в пример

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  2. true-manc 28.12.2021 13:06 # true-manc
    салах в соло тащит бордель клопки, но тупые зеропуки ковыряются залупой в носу и думают, продлевать ли с ним контракт, вахахахахахахаха

    Эта история показательна и демонстрирует, что ливерпук - середняк без амбиций, которому хорошая бухгалтерия важнее побед. Просто бестрофейная посредственная параша, из которой все топы всегда уходили: Суарес, Торрес, Хаби Алонсо, Оуэн, Стерлинг... салах будет следующим пописавшим в пасти скузни.

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