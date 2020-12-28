Каррагер: "У "Тоттенхэма" еще никогда не было тренера калибра Конте"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что у прежде у "Тоттенхэма" еще никогда не было тренера уровня Антонио Конте.

Когда Конте взялся за работу в Северном Лондоне, "Тоттенхэм" занимал девятое место в Премьер-Лиге. С тех пор "шпоры" набрали 14 очков в шести матчах, став одной из двух непобежденных команд в этот период.



"Тоттенхэм" по-настоящему впечатлил Каррагера своим преображением, и Джейми считает Конте ключом к попаданию "шпор" в топ-4 по итогам сезона.



"Они значительно преобразились. При предыдущем тренере Нуну Эшпириту Санту они играли значительно ниже своего уровня. Если сравнивать их игру тогда и сейчас, прогресс огромен".



"Они прибавили в плане пропущенных голов. Раньше они были одной из худших команд в этом отношении, теперь они являются одной из лучших. Налицо разница и в дистанции, которую они покрывают за матч. Мы словно говорим о другой команде с теми же именами и теми же игроками".



"Мы также должны сказать что Антонио Конте повезло начать с пяти домашних матчей и одного выездного против не самых сильных команд. Старт для Нуну был тяжелее, но нет никаких сомнений, что теперь у них тренер другого уровня".



"Теперь у них очень хороший тренер, и это причина, по которой, как я думаю, у "шпор" есть действительно хорошие шансы финишировать в топ-4. Теперь у них тренер, который может соперничать с Юргеном Клоппом, Пепом Гвардиолой и Томасом Тухелем".



"У них еще никогда не было тренера такого уровня. Люди скажут про Жозе Моуриньо, но это был Жозе Моуриньо не на своем пике. Думаю, прямо сейчас у них тренер топ-уровня в самом расцвете сил, и это дает им реальные шансы финишировать в топ-4", — сообщил Каррагер в эфире.