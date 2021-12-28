Рангник: "Совершенно не понравилась наша игра"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник весьма критично оценил игру своей команды в выездном матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Пропустив быстрый гол от аутсайдера Премьер-Лиги, "Юнайтед" смог ответить только на 71-й минуте усилиями Эдинсона Кавани — 1:1.



Рангник не думает, что его команда не смогла настроиться должным образом на этот матч. Невыразительный футбол Ральф связывает с обилием ошибок.



"Мне совершенно не понравилась наша игра. Мы стараемся лучше контролировать игру в своих матчах, но сегодня у нас этого не получалось, за исключением очень немногих моментов".



"Это зависит от энергии и физических усилий, от подборов, от того, кто лучше переходит из одной фазы игры в другую. Во всех этих областях мы были не на высоте сегодня".



"В конце концов мы набрали очко, и это хорошо. Но в целом наша игра оставляет желать лучшего. Когда спустя семь минут после начала матча ты уступаешь 1:0 на "Сент-Джеймс Парк", это не делает твою жизнь легче".



"Нашей главной проблемой сегодня был не плохой настрой, а потери мяча и невынужденные ошибки. Даже во втором тайме, нам не удавалось контролировать игру, и мы принимали неправильные решения", — цитирует Рангника Evening Standard.