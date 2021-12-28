"Юнайтед" ушел от поражения против "Ньюкасла" благодаря Кавани

Гол Эдинсона Кавани позволил "Манчестер Юнайтед" избежать поражения в гостях у "Ньюкасла" — 1:1.

Наставник "сорок" Эдди Хау произвел шесть перестановок после поражения от "Манчестер Сити", внедрив в стартовый состав Хавьера Манкильо, Эмиля Крафта, Фабиана Шера, Джонджо Шелви, Шона Лонгстаффа и Аллана Сен-Максимена.



У "красных дьяволов" в старт вернулись Рафаэль Варан и Мейсон Гринвуд, заменив Виктора Линделефа и Джейдона Санчо.



Свой предыдущий матч "Юнайтед" проводил еще 11 декабря, но как-то не очень соскучился по игре в футбол.



Гости выглядели настолько вяло в начале, что пропустили уже на седьмой минуте. Сен-Максимен взял игру на себя, смело пошел на Диогу Далота с Харри Магуайром, а затем направил мяч в дальний угол ворот — 1:0.



За весь первый тайм "Юнайтед" лишь раз пробил в створ ворот Мартина Дубравки и в целом атаковал невыразительно. Ко второму голу был ближе "Ньюкасл" — Джонджо Шелви с дистанции проверил Давида Де Хеа, а Каллум Уилсон даже забил, но взятие ворот не засчитали из-за офсайда.



Второй тайм начался с убойного момента Сен-Максимена, который пробивал по летящему мячу из пределов вратарской, однако сделал это несильно, оставив Де Хеа шанс на спасение.



Если "дьяволы" и прибавили после перерыва, то незначительно, однако на 71-й минуте им удалось сравнять счет. Вышедший на замену Эдинсон Кавани дважды пробивал из района 11-метровой отметки после паса с фланга от Далота, и если его первый удар был заблокирован, то второй достиг цели — 1:1.



В концовке матча было не совсем понятно, какая команда хочет победить больше. Например, Джейкоб Мерфи упустил возможность вырвать три очка для хозяев, пробив в штангу, а повторный удар Мигеля Альмирона был остановлен Де Хеа. В итоге ничейный счет не изменился.



"Ньюкасл" был очень близок ко второй победе в сезоне, столкнувшись с на удивление робким "Юнайтед". И если "сороки" с такой игрой вполне могут спастись, то вот "дьяволам" не светит место в топ-4, если они не прибавят.



"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче