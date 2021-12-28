"Юнайтед" ушел от поражения против "Ньюкасла" благодаря Кавани

Эдинсон Кавани Гол Эдинсона Кавани позволил "Манчестер Юнайтед" избежать поражения в гостях у "Ньюкасла" — 1:1.

Наставник "сорок" Эдди Хау произвел шесть перестановок после поражения от "Манчестер Сити", внедрив в стартовый состав Хавьера Манкильо, Эмиля Крафта, Фабиана Шера, Джонджо Шелви, Шона Лонгстаффа и Аллана Сен-Максимена.

У "красных дьяволов" в старт вернулись Рафаэль Варан и Мейсон Гринвуд, заменив Виктора Линделефа и Джейдона Санчо.

Свой предыдущий матч "Юнайтед" проводил еще 11 декабря, но как-то не очень соскучился по игре в футбол.

Гости выглядели настолько вяло в начале, что пропустили уже на седьмой минуте. Сен-Максимен взял игру на себя, смело пошел на Диогу Далота с Харри Магуайром, а затем направил мяч в дальний угол ворот — 1:0.

За весь первый тайм "Юнайтед" лишь раз пробил в створ ворот Мартина Дубравки и в целом атаковал невыразительно. Ко второму голу был ближе "Ньюкасл" — Джонджо Шелви с дистанции проверил Давида Де Хеа, а Каллум Уилсон даже забил, но взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

Второй тайм начался с убойного момента Сен-Максимена, который пробивал по летящему мячу из пределов вратарской, однако сделал это несильно, оставив Де Хеа шанс на спасение.

Если "дьяволы" и прибавили после перерыва, то незначительно, однако на 71-й минуте им удалось сравнять счет. Вышедший на замену Эдинсон Кавани дважды пробивал из района 11-метровой отметки после паса с фланга от Далота, и если его первый удар был заблокирован, то второй достиг цели — 1:1.

В концовке матча было не совсем понятно, какая команда хочет победить больше. Например, Джейкоб Мерфи упустил возможность вырвать три очка для хозяев, пробив в штангу, а повторный удар Мигеля Альмирона был остановлен Де Хеа. В итоге ничейный счет не изменился.

"Ньюкасл" был очень близок ко второй победе в сезоне, столкнувшись с на удивление робким "Юнайтед". И если "сороки" с такой игрой вполне могут спастись, то вот "дьяволам" не светит место в топ-4, если они не прибавят.

"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2021 01:05

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 28.12.2021 02:05 # felix-the-cat
    Рагник придёт и команда будет ебать в прессинг! Он учитель КЛОППА И ТУХЕЛЯ!!111 РАГНОРЕК ПРИДЕ ПОРЯДОК НАВЕДЕ

    По факту унитайзед такая же параша даже хуже чем при Уле

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  2. true-manc 28.12.2021 01:30 # true-manc
    28.12.2021 01:13 #
    yaxaaabalya

    Скажи мне,сколько лет у руля пеп?

    Источник: http://fapl.ru/posts/90409/?c=1#c7473664

    лол, когда нормальный тренер приходит в команду, его футбол виден практически СРАЗУ. Так было с КОРОЛЕМ, когда наша аркадная игра закончилась с его приходом, так было с тухелем, когда он под состав челси сразу же поставил свой футбол (причем отличный от футбола его прошлых команд: псж и боруссии, кстати), так и с клопом было, когда он в ливерпук заглянул, говноисполнители у него были, конечно, но уже стало видно, что не роджерс, не ходжсон и не кенни тренирует скузню. И я сейчас не о результатах, а именно об игре. Результат со временем приходит, да, но игра у топ-тренера должна прослеживаться уже после первых матчей. А что у рангника? Это просто позорное глиномесиво. Вам этот шарлатан лапши на уши навешал, а вы захавали. Он пустышка и это факт.

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  3. mancunia-planet 28.12.2021 01:26 # mancunia-planet
    Какого хуя болею за это дерьмо не понимаю. Просто заипале.

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  4. mancunia-planet 28.12.2021 01:24 # mancunia-planet
    Сын Максима сначала Варана объебал, потом ещё Гвайера, пробив с мыска. Норм так два дегенерата у МЮ за хулиард бабла. Красавцы. Так держать ёп вашу мать!

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  5. mancunia-planet 28.12.2021 01:20 # mancunia-planet
    Нахуя убрали с поля Гринвуда? Даже Фреда, зачем.
    Почему ни одному коучу не хватает смелости посадить на банку великого Рона, хотя бы на пару матчей??

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  6. mancunia-planet 28.12.2021 01:18 # mancunia-planet
    Только к Давиду нет претензий, остальные все мудаки, начиная с физиотерапевта и заканчивая Глэйзером старшим.

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  7. mancunia-planet 28.12.2021 01:16 # mancunia-planet
    Попадание в топ 4 будет невероятной удачей. Интересно купят ли кого в январе и поможет ли это как-то. Хотя х з что этим ебланам поможет.

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  8. yaxaaabalya 28.12.2021 01:14 # yaxaaabalya
    Стоит признать,сыграли хуево,первый тайм это пиздец полный.

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  9. mancunia-planet 28.12.2021 01:13 # mancunia-planet
    Свой предыдущий матч "Юнайтед" проводил еще 11 декабря, но как-то не очень соскучился по игре в футбол.

    Источник: http://fapl.ru/posts/90421/?c=1#c7473652

    При этом никаких травм, полный состав. Столько времени ебланы зря провели что-ли? Порвалили матч полностью.

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  10. slash-lfc 28.12.2021 01:13 # slash-lfc
    Виталий Кличко поздравил киевлян с новым 2222 годом

    Мэр Киева Кличко говорил на украинском и перепутал дату наступающего года.

    «С хорошим настроением встречаем новый… 2220-й… 2222-й год!», — сказал Виталий Кличко в своём обращении.

    )) сук ну как тут не вспомнить про 404, где клоун президент, а мэр столицы четырёх слов в ряд правильно сказать не может :D

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  11. yaxaaabalya 28.12.2021 01:12 # yaxaaabalya
    Могли выебать,могли проебать с треском,магвайр пид0рас почему он до сих пор играет в основе,решфорда в аренду во францию ебнуть.Двухнедельная пауза в плане восстановления норм,но забыли как играть,след матч обязаны разгромить,именно разгромить бернли.

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  12. jirrort 28.12.2021 01:11 # jirrort
    Зачем вы так оскорбляете Олю?Сульшик хоть коучем реальным был и пытался ставить хоть какой-то футбол.А этот ноунейм рунгник тупо наёбсик- коррупционер, который вообще не тренировать не умеет.

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  13. gandalf 28.12.2021 01:10 # gandalf
    благодаря
    ДЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ ХЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

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  14. brown-ale 28.12.2021 01:09 # brown-ale
    Эх, победа была так близка. Надо было нагибать этих немощей.

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  15. mancityman 28.12.2021 01:08 # mancityman
    Помойка

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  16. hunter022 28.12.2021 01:08 # hunter022
    Касл заслужил большего.

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  17. pozitiv4ik 28.12.2021 01:08 # pozitiv4ik
    Задам один вопрос
    Кто-нибудь видел санчо на поле?
    А он был
    100 млн.......

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  18. electric 28.12.2021 01:07 # electric
    КОРОЛИ!!!

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  19. mancunia-planet 28.12.2021 01:07 # mancunia-planet
    Всё хуёва, хуёвее и не придумаешь.

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  20. slash-lfc 28.12.2021 01:06 # slash-lfc
    Е6альник видать тот же Олег только в профиль уехехехехехех

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