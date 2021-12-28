Ди Марцио не ожидает, что Холанд приедет в Премьер-Лигу

Эксперт Sky Italia Джанлука Ди Марцио считает, что у грандов Премьер-Лиги нет реальных шансов заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

Холанд называется трансферной целю английских грандов вроде "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", однако Ди Марцио уверен, что Эрлинг предпочитает испанский футбол.



Джанлука думает, что норвежский бомбардир отправится в Премьер-Лигу, только если не договорится с "Реалом" или "Барселоной".



"Ему не слишком нравится Премьер-Лига, это не совсем его мечта. Это не его предпочтительная лига прямо сейчас".



"Он предпочитает Ла Лигу. Эта лига ему очень нравится. Поэтом, думаю, Ла Лига является идеальным местом для него. Или Бундеслига, где он играет сейчас".



"Реал" был бы вариантом для него. Даже если они уверены в приобретении Мбаппе, они бы хотели обладать несколькими нападающими. Я не знаю, могут ли они себе его позволить".



"Только "Реал" и "Барселона" могут его купить, потому что он не перейдет в "Атлетико" или какой-либо другой клуб Ла Лиги".



"Он сказал своему агенту попробовать договориться с "Реалом", потому что, как и Мбаппе, хочет играть за "Реал". Если не выйдет, дальше будет "Барселона", и только потом "Челси", "Манчестер Юнайтед" и так далее", — сообщил Ди Марцио Wettfreunde.