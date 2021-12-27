Роджерс возмущен, что "Лестер" играет с "Ливерпулем" во вторник

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс назвал "нелепым" решение Премьер-Лиги поставить матч против "Ливерпуля" на вторник.

В прошлую среду "Лестер" в упорной борьбе уступил "Ливерпулю" путевку в полуфинал Кубка Лиги, а накануне "лисы" проиграли "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге со счетом 6:3.



Премьер-Лига совершенно не дает ослабленному травмами и коронавирусом "Лестеру" перевести дух, заставляя уже во вторник сыграть дома против "Ливерпуля". Всего 48 часов, отведенные на отдых и подготовку к следующем матчу, возмущают Роджерса.



"Это нелепое расписание. Все мы знаем, что восстановление после матча занимает 72 часа, поэтому играть против "Ливерпуля" во вторник — это нелепо".



"Однако мы вынуждены сыграть этот матч, поэтому у нас практически не будет никаких физических упражнений — только восстановительные процедуры, а затем мы посмотрим нарезки видео для подготовки", — цитирует Роджерса The Guardian.