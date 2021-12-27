Роджерс возмущен, что "Лестер" играет с "Ливерпулем" во вторник
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс назвал "нелепым" решение Премьер-Лиги поставить матч против "Ливерпуля" на вторник.
В прошлую среду "Лестер" в упорной борьбе уступил "Ливерпулю" путевку в полуфинал Кубка Лиги, а накануне "лисы" проиграли "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге со счетом 6:3.
Премьер-Лига совершенно не дает ослабленному травмами и коронавирусом "Лестеру" перевести дух, заставляя уже во вторник сыграть дома против "Ливерпуля". Всего 48 часов, отведенные на отдых и подготовку к следующем матчу, возмущают Роджерса.
"Это нелепое расписание. Все мы знаем, что восстановление после матча занимает 72 часа, поэтому играть против "Ливерпуля" во вторник — это нелепо".
"Однако мы вынуждены сыграть этот матч, поэтому у нас практически не будет никаких физических упражнений — только восстановительные процедуры, а затем мы посмотрим нарезки видео для подготовки", — цитирует Роджерса The Guardian.
27.12.2021 23:00
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Последние комментарии:
Не самый приятный график для Лестера
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100 мультов в конце года от АПЛ даются не просто так, народ хочет футбола во время праздников
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нытье очередного портового недоумка
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Если бы вротжерс шел с отрывом на первом месте и имел хотя бы полтора состава, как бы он говорил. Я еще не учитываю что сити и ливерпуль мог ли бы иметь второй состав. Так что все относительно
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Получай что заслужил, пенсовский огрызок))
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Миш,заебал бухать
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