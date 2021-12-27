Роджерс возмущен, что "Лестер" играет с "Ливерпулем" во вторник

Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс назвал "нелепым" решение Премьер-Лиги поставить матч против "Ливерпуля" на вторник.

В прошлую среду "Лестер" в упорной борьбе уступил "Ливерпулю" путевку в полуфинал Кубка Лиги, а накануне "лисы" проиграли "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге со счетом 6:3.

Премьер-Лига совершенно не дает ослабленному травмами и коронавирусом "Лестеру" перевести дух, заставляя уже во вторник сыграть дома против "Ливерпуля". Всего 48 часов, отведенные на отдых и подготовку к следующем матчу, возмущают Роджерса.

"Это нелепое расписание. Все мы знаем, что восстановление после матча занимает 72 часа, поэтому играть против "Ливерпуля" во вторник — это нелепо".

"Однако мы вынуждены сыграть этот матч, поэтому у нас практически не будет никаких физических упражнений — только восстановительные процедуры, а затем мы посмотрим нарезки видео для подготовки", — цитирует Роджерса The Guardian.


Метки Лестер, Ливерпуль, Премьер-Лига, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 756

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool888 28.12.2021 00:25 # liverpool888
    Не самый приятный график для Лестера

    (ответить)

  2. bes-ter 28.12.2021 00:14 # bes-ter
    100 мультов в конце года от АПЛ даются не просто так, народ хочет футбола во время праздников

    (ответить)

  3. true-manc 27.12.2021 23:17 # true-manc
    нытье очередного портового недоумка

    (ответить)

  4. tursa 27.12.2021 23:15 # tursa
    Если бы вротжерс шел с отрывом на первом месте и имел хотя бы полтора состава, как бы он говорил. Я еще не учитываю что сити и ливерпуль мог ли бы иметь второй состав. Так что все относительно

    (ответить)

  5. electric 27.12.2021 23:11 # electric
    Получай что заслужил, пенсовский огрызок))

    (ответить)

  6. yaxaaabalya 27.12.2021 23:01 # yaxaaabalya
    Миш,заебал бухать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: