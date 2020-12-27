Агенты Коутиньо направляются в Лондон

Филиппе Коутиньо Агенты полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо направляются в Лондон на переговоры с "Арсеналом".

"Барселона" со дня на день должна оформить переход вингера "Манчестер Сити" Феррана Торреса и планирует совершить еще несколько приобретений в январе.

Но для этого клуб с "Ноу Камп" должен разгрузить свою зарплатную ведомость, и Коутиньо является очевидным кандидатом на выход.

Как сообщает каталонская газета Sport в своем выпуске за понедельник, "Арсенал" уже сделал свой запрос насчет аренды Коутиньо, и теперь агенты Филиппе отправились в Лондон, чтобы получить официальное предложение от "канониров".

Сообщается, что клубу, который возьмет Коутиньо в аренду, придется платить только часть зарплаты 29-летнего бразильца — какую-то долю продолжит платить сама "Барселона".

"Барселона" надеется, что полсезона аренды помогут экс-звезде "Ливерпуля" восстановить свою форму и, соответственно, трансферную стоимость.


Метки Арсенал, Барселона, Коутиньо, слухи

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1267

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 27.12.2021 21:55 # bmw-e34
    Волшебнику никто не пишеееет
    Волшебника никто не ждёёёт

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  2. mugabe 27.12.2021 21:40 # mugabe
    Этот ленивый дебил нарушит весь хрупкий баланс, что нашёл Артета. Нахуй скаузерёнка!

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  3. mancunia-planet 27.12.2021 21:22 # mancunia-planet
    Рад за пушек, не помешает точно, при чём аренда - сильно тратиться не нужно

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  4. naby-keita 27.12.2021 21:04 # naby-keita
    Король Лондона возвращается

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  5. chelsiukpro 27.12.2021 21:04 # chelsiukpro
    Какой то развод анониров

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