Агенты Коутиньо направляются в Лондон
Агенты полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо направляются в Лондон на переговоры с "Арсеналом".
"Барселона" со дня на день должна оформить переход вингера "Манчестер Сити" Феррана Торреса и планирует совершить еще несколько приобретений в январе.
Но для этого клуб с "Ноу Камп" должен разгрузить свою зарплатную ведомость, и Коутиньо является очевидным кандидатом на выход.
Как сообщает каталонская газета Sport в своем выпуске за понедельник, "Арсенал" уже сделал свой запрос насчет аренды Коутиньо, и теперь агенты Филиппе отправились в Лондон, чтобы получить официальное предложение от "канониров".
Сообщается, что клубу, который возьмет Коутиньо в аренду, придется платить только часть зарплаты 29-летнего бразильца — какую-то долю продолжит платить сама "Барселона".
"Барселона" надеется, что полсезона аренды помогут экс-звезде "Ливерпуля" восстановить свою форму и, соответственно, трансферную стоимость.
27.12.2021 21:00
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Последние комментарии:
Волшебнику никто не пишеееет
Волшебника никто не ждёёёт
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Этот ленивый дебил нарушит весь хрупкий баланс, что нашёл Артета. Нахуй скаузерёнка!
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Рад за пушек, не помешает точно, при чём аренда - сильно тратиться не нужно
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Король Лондона возвращается
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Какой то развод анониров
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