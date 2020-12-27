Агенты Коутиньо направляются в Лондон

Агенты полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо направляются в Лондон на переговоры с "Арсеналом".

"Барселона" со дня на день должна оформить переход вингера "Манчестер Сити" Феррана Торреса и планирует совершить еще несколько приобретений в январе.



Но для этого клуб с "Ноу Камп" должен разгрузить свою зарплатную ведомость, и Коутиньо является очевидным кандидатом на выход.



Как сообщает каталонская газета Sport в своем выпуске за понедельник, "Арсенал" уже сделал свой запрос насчет аренды Коутиньо, и теперь агенты Филиппе отправились в Лондон, чтобы получить официальное предложение от "канониров".



Сообщается, что клубу, который возьмет Коутиньо в аренду, придется платить только часть зарплаты 29-летнего бразильца — какую-то долю продолжит платить сама "Барселона".



"Барселона" надеется, что полсезона аренды помогут экс-звезде "Ливерпуля" восстановить свою форму и, соответственно, трансферную стоимость.