Стерлинг призвал "Сити" быть беспощаднее к соперникам

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг призвал свою команду быть беспощаднее к своим соперникам.

На Boxing Day "Сити" отпраздновал победу над "Лестером" со счетом 6:3, причем первый тайм выиграл 4:0. Однако в начале второго "горожане" пропустили три гола подряд, подарив сопернику надежду на камбэк.

Стерлинг считает, что такого рода провал, случившийся с "Сити", должен стать сигналом для команды.

"Мы должны были прикончить игру. Мы хорошо провели первые 45 минут, однако в такого рода матчах нам нужно хоронить интригу. В этом наш вызов".

"Мы должны сохранять свою концентрацию, а в первые 20 минут второго тайма мы этого не делали. Мы расстроены, что пропустили эти голы, однако мы старались продолжать играть и в итоге добились нужного результата", — цитирует Стерлинга The Guardian.


Метки Лестер, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 27.12.2021 20:25 # chelsiukpro
    Тухель призвал быть беспощщаднее к сопернику и что? Как получается Рахимка так и будет!

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  2. true-manc 27.12.2021 20:14 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. yaxaaabalya 27.12.2021 20:06 # yaxaaabalya
    А негр то извращенец

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