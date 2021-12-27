Стерлинг призвал "Сити" быть беспощаднее к соперникам

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг призвал свою команду быть беспощаднее к своим соперникам.

На Boxing Day "Сити" отпраздновал победу над "Лестером" со счетом 6:3, причем первый тайм выиграл 4:0. Однако в начале второго "горожане" пропустили три гола подряд, подарив сопернику надежду на камбэк.



Стерлинг считает, что такого рода провал, случившийся с "Сити", должен стать сигналом для команды.



"Мы должны были прикончить игру. Мы хорошо провели первые 45 минут, однако в такого рода матчах нам нужно хоронить интригу. В этом наш вызов".



"Мы должны сохранять свою концентрацию, а в первые 20 минут второго тайма мы этого не делали. Мы расстроены, что пропустили эти голы, однако мы старались продолжать играть и в итоге добились нужного результата", — цитирует Стерлинга The Guardian.