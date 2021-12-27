В Премьер-Лиге рекордные 103 случая заражения коронавирусом
Премьер-Лига отчиталась о рекордных 103 случаях заражения коронавирусом среди игроков и сотрудников своих клубов.
Неделю назад количество зафиксированных случаев заражения COVID-19 в Премьер-Лиге исчислялось 90 (12,345 проб).
В период с 20 по 26 декабря было сделано еще больше тестов — 15,186, и сразу 103 из них дали положительный результат, сообщает BBC.
Добавим, что в этом месяце Премьер-Лига отложила уже 15 матчей из-за вспышек коронавируса в клубах.
27.12.2021 19:00
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И это пройдет…
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Пора прикрывать чемпик уехехехехех
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