Тирни: "Впереди еще длинный путь"

Защитник "Арсенала" Киран Тирни призвал не забегать вперед, оценивая шансы своей команды финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Серия из четырех побед подряд позволила "Арсеналу" закрепиться в зоне Лиги Чемпионов, однако Тирни не дает никаких прогнозов — впереди еще слишком много матчей.



"Естественно, это (финишировать в топ-4) то, чего хочет каждый фанат "Арсенала", каждый игрок и каждый член персонала, но впереди еще длинный путь".



"Мы пока что не можем забегать чересчур вперед. Нас ожидает много матчей, в том числе больших матчей, поэтому впереди еще длинный путь".



"Мы на хорошем ходу. Мы счастливы, мы играем хорошо, и мы забиваем голы. Мы идем к цели".



"У нас очень молодая команда, и это великолепно видеть. Надеюсь, в ближайшие годы все мы будем играть вместе и будем вместе расти. Думаю, вы могли наблюдать это в последний год", — цитирует Тирни Evening Standard.