Погба в двух неделях от возвращения в общую группу

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться в общую группу уже две недели.

Напомним, Погба получил травму бедра на первой же тренировке сборной Франции во время международного перерыва в ноябре.



На время 28-летний полузащитник уезжал в солнечный Дубай, но сейчас уже вернулся в Манчестер на завершающую стадию своей реабилитации.



Вероятно, в январе наставник "Юнайтед" Ральф Рангник будет постепенно подводить Погба к игре в футбол, если Поль, конечно, не будет продан.



"Прямо сейчас важно привести его в форму, в форму для тренировок. Я говорю не про игровую форму".



"Насколько я понимаю, это потребует еще пару недель, а до тех пор я буду полностью сосредоточен на доступных мне игроках, которых я могу задействовать в ближайших матчах", — цитирует Рангника Evening Standard.