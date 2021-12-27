Погба в двух неделях от возвращения в общую группу
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться в общую группу уже две недели.
Напомним, Погба получил травму бедра на первой же тренировке сборной Франции во время международного перерыва в ноябре.
На время 28-летний полузащитник уезжал в солнечный Дубай, но сейчас уже вернулся в Манчестер на завершающую стадию своей реабилитации.
Вероятно, в январе наставник "Юнайтед" Ральф Рангник будет постепенно подводить Погба к игре в футбол, если Поль, конечно, не будет продан.
"Прямо сейчас важно привести его в форму, в форму для тренировок. Я говорю не про игровую форму".
"Насколько я понимаю, это потребует еще пару недель, а до тех пор я буду полностью сосредоточен на доступных мне игроках, которых я могу задействовать в ближайших матчах", — цитирует Рангника Evening Standard.
27.12.2021 16:00
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