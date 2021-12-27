Торрес проходит медобследование в Барселоне
Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес проходит медобследование в преддверии подписания контракта с "Барселоной".
Торрес присоединился к "Сити" только летом 2020. Однако высокая конкуренция в атакующей линии "горожан" и привлекательность "Барселоны" сделали свое дело — Ферран согласился вернуться на родину.
"Сити" уже принял предложение "Барселоны" и сможет выручить за 21-летнего испанца до 65 миллионов евро (54.7 млн. фунтов).
Как сообщает Manchester Evening News, в понедельник Торрес был замечен в одном из госпиталей Барселоны. Там Ферран проходит медобследование, и это важный аспект, учитывая то, что вингер находится вне игры с октября по причине перелома стопы.
Ожидается, что трансфер Торреса будет подтвержден обоими клубами на этой неделе, и 1 января Ферран официально присоединится к команде Хави.
27.12.2021 15:00
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Как же КОРОЛИ ловко сработали. Взяли за дёшево молодого топаря, который принёс пользу, перепродали вдвое дороже травмированного! игрока, чтобы летом оформить Холланда. Хай класс менеджмент.
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Даже у разобраной барсы больше перспектив выиграть в ближайшие годы лч, чем у мц. Все правильно пасан сделал
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