Торрес проходит медобследование в Барселоне

Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес проходит медобследование в преддверии подписания контракта с "Барселоной".

Торрес присоединился к "Сити" только летом 2020. Однако высокая конкуренция в атакующей линии "горожан" и привлекательность "Барселоны" сделали свое дело — Ферран согласился вернуться на родину.



"Сити" уже принял предложение "Барселоны" и сможет выручить за 21-летнего испанца до 65 миллионов евро (54.7 млн. фунтов).



Как сообщает Manchester Evening News, в понедельник Торрес был замечен в одном из госпиталей Барселоны. Там Ферран проходит медобследование, и это важный аспект, учитывая то, что вингер находится вне игры с октября по причине перелома стопы.



Ожидается, что трансфер Торреса будет подтвержден обоими клубами на этой неделе, и 1 января Ферран официально присоединится к команде Хави.