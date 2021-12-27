19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 28 декабря, поединком "Ньюкасла" и "Манчестер Юнайтед" продолжится 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл" впервые встретил Рождество в зоне вылета. В семи матчах при Эдди Хау "сороки" одержали только одну победу, все три последних проиграв с общим счетом 0:1.



"Манчестер Юнайтед" выиграл оба своих матча в Премьер-Лиге при Ральфе Рангнике со счетом 1:0. "Красные дьяволы" — единственная команда дивизиона, еще не забивавшая в первые 15 минут своих поединков в этом сезоне.



"Юнайтед" может повторить свой рекорд из пяти побед подряд против "Ньюкасла" в чемпионате. "Сороки" выиграли только три из 17 последних встреч с "дьяволами" в Премьер-Лиге, все три — со счетом 1:0.



В лазарете "Ньюкасла" остаются Федерико Фернандес, Пол Дамметт и Джамал Льюис. Еще одна потеря — дисквалифицированный Айзек Хейден. Эмиль Крафт и Хавьер Манкильо уже поправились.



"Юнайтед" лишен только травмированного полузащитника Поля Погба. Рафаэль Варан и Эдинсон Кавани снова в строю. Вспышка коронавируса полностью погашена.