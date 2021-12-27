Рангник не собирается покупать невакцинированных игроков

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник сообщил, что его клуб будет учитывать статус вакцинации при приобретении того или иного игрока в январе.

На днях коллега и соотечественник Рангника из "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что дорога в его клуб для игроков, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, закрыта.



Рангник разделяет эту точку зрения и приводит в пример ярого антиваксера Йозуа Киммиха, который до сих пор страдает от последствий перенесенной болезни.



"Да, я думаю, статус вакцинации нужно учитывать, и я полностью понимаю, что сказал Юрген. Если ты хочешь подписать игрока, ты должен осознавать риск того, что он может оказаться вне игры".



"Клубы должны серьезно подумать об этом. Если ты подписываешь невакцинированного игрока, ты должен осознавать, что он может оказаться вне игры — и не только на 10 дней, как предписано регламентом".



"У вас перед глазами пример Йозуа Киммиха, который поначалу был настроен крайне негативно, но я думаю, со временем он понял, что вакцинация может быть неплохой идеей".



"Он заразился ковидом, у него до сих пор проблемы с легкими. Надеюсь, он вернется после Рождества, в следующем году, полностью восстановится и снова будет играть за "Баварию".



"Конечно, каждый сам волен решать, но если ты играешь в футбол, особенно на таком уровне, ты должен постараться убедить своих игроков пройти вакцинацию".



"Если честно, я не знаю, какие из наших игроков получили две или три дозы вакцины. Только наш медицинский департамент мог бы ответить на этот вопрос, но они сказали мне, что наша доля вакцинированных выше, чем в среднем по Премьер-Лиге", — цитирует Рангника The Telegraph.