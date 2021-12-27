Роджерс поведал, что Мортон сломал ногу Перейре

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс поведал, что юниор "Ливерпуля" Тайлер Мортон сломал ногу его крайнему защитнику Рикарду Перейре.

В минувшую среду "Ливерпуль" в серии пенальти вырвал у "Лестера" путевку в полуфинал Кубка Лиги (3:3).



Этот матч, помимо своего исхода, был дополнительно омрачен для "лис" травмой Перейры, причем 19-летний Мортон, грубо подкатившийся против игрока сборной Португалии, отделался только желтой карточкой.



"Рикарду Перейра пропустит от шести до восьми недель. Мы так расстроены из-за него, потому что он упорно трудился. Я не понимаю, как рефери этого не увидел. Он получил перелом малоберцовой кости, хотя могло быть еще хуже", — цитирует Роджерса Daily Star.



