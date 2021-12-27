Роджерс поведал, что Мортон сломал ногу Перейре
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс поведал, что юниор "Ливерпуля" Тайлер Мортон сломал ногу его крайнему защитнику Рикарду Перейре.
В минувшую среду "Ливерпуль" в серии пенальти вырвал у "Лестера" путевку в полуфинал Кубка Лиги (3:3).
Этот матч, помимо своего исхода, был дополнительно омрачен для "лис" травмой Перейры, причем 19-летний Мортон, грубо подкатившийся против игрока сборной Португалии, отделался только желтой карточкой.
"Рикарду Перейра пропустит от шести до восьми недель. Мы так расстроены из-за него, потому что он упорно трудился. Я не понимаю, как рефери этого не увидел. Он получил перелом малоберцовой кости, хотя могло быть еще хуже", — цитирует Роджерса Daily Star.
27.12.2021 11:00
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Последние комментарии:
Да. Беда. Можно было удалять. Здоровья лису
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Очередное конченное существо из академии конченного клубишки без истории.
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Заслуживал КК. Очень печально, что нанёс травму игроку.
Надеюсь, юный Мортон сделает выводы и будет контролировать свои действия.
Лестеру сейчас итак плохо, совокупность различных факторов повлияла на их результаты. И кажется, что слухи о возможном переходе БР в МЮ в этом плане ничего хорошего не дали.
Интересно посмотреть, а кто сейчас является фаворитом на увольнение среди тренеров?
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что еще было ожидать от ливерской мрази
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малой отличное реноме себе сделал для перехода в Сток сити
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здоровья. поначалу не казалось, что там что-то серьезное, учитывая, что рикардо сам поднялся и еще потом сколько отбегал.
а так неоправданная грубость от мортона, в будущем должен быть умнее, ливерпуль так не играет
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конченный Морти
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Типичная портовая мразь
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Смотрел эту игру, где судья ходил как обосраный и боялся свистнуть фол в пользу Лестера, их просто начали нагло рубить, а судейка бегал и долбился в очи, в упор не видя. Здоровья Перейре!
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Этот мортон немного тупица, надеюсь в итоге вылетит из клуба, джонс и эллиот вообще звери в сравнении с ним
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подрастающий скузнявый биомусор - типичный ублюдок из академии портовых ху*сосов
новый свини джи, тот таким же костоломом был
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Жестко, увы ВАР нет в этом кубке. А так соглашусь заявочка на КК
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Как Кейн сыграл. По хорошему были все основания для кк
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