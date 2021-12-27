Роджерс поведал, что Мортон сломал ногу Перейре

Рикарду Перейра и Тайлер Мортон Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс поведал, что юниор "Ливерпуля" Тайлер Мортон сломал ногу его крайнему защитнику Рикарду Перейре.

В минувшую среду "Ливерпуль" в серии пенальти вырвал у "Лестера" путевку в полуфинал Кубка Лиги (3:3).

Этот матч, помимо своего исхода, был дополнительно омрачен для "лис" травмой Перейры, причем 19-летний Мортон, грубо подкатившийся против игрока сборной Португалии, отделался только желтой карточкой.

"Рикарду Перейра пропустит от шести до восьми недель. Мы так расстроены из-за него, потому что он упорно трудился. Я не понимаю, как рефери этого не увидел. Он получил перелом малоберцовой кости, хотя могло быть еще хуже", — цитирует Роджерса Daily Star.


Метки видео, Лестер, Перейра, травмы

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. opt1k 27.12.2021 13:43 # opt1k
    Да. Беда. Можно было удалять. Здоровья лису

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  2. phenomenon1 27.12.2021 13:27 # phenomenon1
    Очередное конченное существо из академии конченного клубишки без истории.

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  3. liverpool888 27.12.2021 13:05 # liverpool888
    Заслуживал КК. Очень печально, что нанёс травму игроку.
    Надеюсь, юный Мортон сделает выводы и будет контролировать свои действия.
    Лестеру сейчас итак плохо, совокупность различных факторов повлияла на их результаты. И кажется, что слухи о возможном переходе БР в МЮ в этом плане ничего хорошего не дали.
    Интересно посмотреть, а кто сейчас является фаворитом на увольнение среди тренеров?

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  4. reams 27.12.2021 12:42 # reams
    что еще было ожидать от ливерской мрази

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  5. largo-winch 27.12.2021 12:27 # largo-winch
    малой отличное реноме себе сделал для перехода в Сток сити

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  6. liverfun 27.12.2021 12:04 # liverfun
    здоровья. поначалу не казалось, что там что-то серьезное, учитывая, что рикардо сам поднялся и еще потом сколько отбегал.
    а так неоправданная грубость от мортона, в будущем должен быть умнее, ливерпуль так не играет

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  7. selta 27.12.2021 11:56 # selta
    конченный Морти

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  8. mancityman 27.12.2021 11:51 # mancityman
    Типичная портовая мразь

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  9. mcfc-fantactic 27.12.2021 11:47 # mcfc-fantactic
    Смотрел эту игру, где судья ходил как обосраный и боялся свистнуть фол в пользу Лестера, их просто начали нагло рубить, а судейка бегал и долбился в очи, в упор не видя. Здоровья Перейре!

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  10. tursa 27.12.2021 11:15 # tursa
    Этот мортон немного тупица, надеюсь в итоге вылетит из клуба, джонс и эллиот вообще звери в сравнении с ним

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  11. true-manc 27.12.2021 11:11 # true-manc
    подрастающий скузнявый биомусор - типичный ублюдок из академии портовых ху*сосов

    новый свини джи, тот таким же костоломом былПользователь получил предупреждение

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  12. p0z1t1v3 27.12.2021 11:07 # p0z1t1v3
    Жестко, увы ВАР нет в этом кубке. А так соглашусь заявочка на КК

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  13. gerrard08 27.12.2021 11:05 # gerrard08
    Как Кейн сыграл. По хорошему были все основания для кк

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