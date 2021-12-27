Тухель признал, что рисковал Лукаку

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признал, что рисковал нападающим Ромелу Лукаку в матче против "Астон Виллу".

Появившись на поле "Вилла Парк" в перерыве, Лукаку забил гол, который в итоге стал победным для "Челси". Кроме того, уже в компенсированное время, Ромелу заработал для "синих" пенальти.



После победы со счетом 1:3 Тухель объяснил, почему так мало использовал Ромелу в последние недели. По словам Томаса, даже к этим 45 минутам 28-летний бельгиец не был полностью готов.



"Нет сомнений, что он суперважен для нас. Ромелу будет нашим ключевым игроком".



"Последний раз он выходил в стартовом составе за нас еще в октябре — вовсе не из-за его мастерства или подозрений, что без него мы лучше. Дело в невезении — он получил травму".



"Его восстановление затянулось относительно составленного нами расписания, а затем он подхватил ковид. 45 сыгранных им минут — это больше, чем медики и физиотерапевты рекомендовали для него, однако мы подумали, что можем пойти на этот риск и сыграть в более атакующей манере".



"Он сыграл очень хорошо, он был очень полезен, но это было несправедливо. Он не был готов, даже если сам хотел этого", — цитирует Тухеля The Independent.