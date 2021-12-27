Рангник подтвердил желание Мартиаля уйти из МЮ
Наставник "Манчестер Юайтед" Ральф Рангник поведал, что нападающий Антони Мартиаль подтвердил ему свое желание покинуть клуб в январе.
Ранее в этом месяце агент 26-летнего француза Филипп Ламболи объявил, что его клиент хочет уйти из "Юнайтед" в январе. В ответ на это Рангник сообщил, что игрок сам должен сказать ему об этом.
В итоге Антони действительно поговорил с Рангником, и тот теперь готов выслушать предложения других клубов.
"Мы долго разговаривали в среду. Он объяснил, что находится в "Манчестер Юнайтед" уже семь лет, и он чувствует, что это правильное время, чтобы отправиться куда-нибудь еще".
"Думаю, в каком-то смысле его можно понять. В его мыслях есть логика, но в то же время важно учитывать интересы клуба".
"Мы столкнулись с коронавирусом, и мы все еще задействованы в трех соревнованиях, где у нас большие амбиции и где мы жаждем выступить как можно успешнее".
"Я сказал ему, что пока никакой клуб не интересовался им и что нужно учитывать не только его интересы, но и интересы нашего клуба. Насколько я знаю, у нас нет никаких предложений насчет него, и пока это так, он останется", — цитирует Рангника Sky Sports.
27.12.2021 09:00
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Офигеть, семь лет!
Ну его гол в ворота Ливерпуля не забуду. То ли Ловрена, то ли Шкретела раскачал.
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Cкатертью дорожка! Заепала его кислая рожа, вечно недовольный выходит на поле, что в старте, что с замены!
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