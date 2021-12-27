Рангник подтвердил желание Мартиаля уйти из МЮ

Наставник "Манчестер Юайтед" Ральф Рангник поведал, что нападающий Антони Мартиаль подтвердил ему свое желание покинуть клуб в январе.

Ранее в этом месяце агент 26-летнего француза Филипп Ламболи объявил, что его клиент хочет уйти из "Юнайтед" в январе. В ответ на это Рангник сообщил, что игрок сам должен сказать ему об этом.



В итоге Антони действительно поговорил с Рангником, и тот теперь готов выслушать предложения других клубов.



"Мы долго разговаривали в среду. Он объяснил, что находится в "Манчестер Юнайтед" уже семь лет, и он чувствует, что это правильное время, чтобы отправиться куда-нибудь еще".



"Думаю, в каком-то смысле его можно понять. В его мыслях есть логика, но в то же время важно учитывать интересы клуба".



"Мы столкнулись с коронавирусом, и мы все еще задействованы в трех соревнованиях, где у нас большие амбиции и где мы жаждем выступить как можно успешнее".



"Я сказал ему, что пока никакой клуб не интересовался им и что нужно учитывать не только его интересы, но и интересы нашего клуба. Насколько я знаю, у нас нет никаких предложений насчет него, и пока это так, он останется", — цитирует Рангника Sky Sports.