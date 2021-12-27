Тухель не может насладиться победой над "Виллой"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что не может насладиться победой 1:3 на "Астон Виллой" из-за своих переживаний насчет здоровья игроков.

Несмотря на проблемы с травмами и COVID-19, "Челси" удалось отпраздновать волевую победу над "Виллой" на Boxing Day.

Однако после матча Тухель выплеснул свое разочарование по поводу футбольных боссов, которые отказываются заботиться об игроках.

"Это большая победа, но я постоянно переживаю за здоровье и безопасность игроков. Поэтому я не могу полноценно радоваться".

"Эта победа могла бы придать нам импульс, но в данный момент мы лишь проверяем состояние игроков. Это тот еще вызов".

"Мы идем на огромные риски. Мы были вынуждены дать Каллуму Хадсон-Одои 90 минут сразу после того, как он восстановился от COVID-19".

"Кто это решает? Они заставляют нас играть. Сейчас у нас добавилось два кубковых матча. Мы играем против команд, чьи матч были отложены. Это не может быть правильно".

"Пять замен были введены в конце сезона 2019/20 из-за коронавируса. В Европе есть зимний перерыв, но мы продолжаем играть, возлагая все это на плечи игроков".

"Они заставляют нас постоянно играть, даже если у нас вспышка ковида. У нас новые травмы, и это не прекратится. Эти решения принимают люди в кабинетах. Заставлять нас играть сегодня было несправедливо", — цитирует Тухеля Daily Mail.


Метки Астон Вилла, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 27.12.2021 09:58 # ray-black
    Так его интересует здоровье игроков шо песдес. Больше волнует что нет возможности играть одним составом раз в неделю. ФА пора начинать штрафовать за нытье этих охеревших миллионеров. И эти деньги отдавать например пожарным которые каждый день рискуют своей жизнью спасая чужие.

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  2. sanchezz 27.12.2021 09:19 # sanchezz
    отмазки пошли от петухеля

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  3. selta 27.12.2021 08:56 # selta
    если честно получать раздутые зп несправедливо, когда ногомячисты больше условных хирургов, даже самых лучших получают

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  4. chr1s8rown 27.12.2021 08:03 # chr1s8rown
    Не ной сука гпенс

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