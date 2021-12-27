Тухель не может насладиться победой над "Виллой"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что не может насладиться победой 1:3 на "Астон Виллой" из-за своих переживаний насчет здоровья игроков.

Несмотря на проблемы с травмами и COVID-19, "Челси" удалось отпраздновать волевую победу над "Виллой" на Boxing Day.



Однако после матча Тухель выплеснул свое разочарование по поводу футбольных боссов, которые отказываются заботиться об игроках.



"Это большая победа, но я постоянно переживаю за здоровье и безопасность игроков. Поэтому я не могу полноценно радоваться".



"Эта победа могла бы придать нам импульс, но в данный момент мы лишь проверяем состояние игроков. Это тот еще вызов".



"Мы идем на огромные риски. Мы были вынуждены дать Каллуму Хадсон-Одои 90 минут сразу после того, как он восстановился от COVID-19".



"Кто это решает? Они заставляют нас играть. Сейчас у нас добавилось два кубковых матча. Мы играем против команд, чьи матч были отложены. Это не может быть правильно".



"Пять замен были введены в конце сезона 2019/20 из-за коронавируса. В Европе есть зимний перерыв, но мы продолжаем играть, возлагая все это на плечи игроков".



"Они заставляют нас постоянно играть, даже если у нас вспышка ковида. У нас новые травмы, и это не прекратится. Эти решения принимают люди в кабинетах. Заставлять нас играть сегодня было несправедливо", — цитирует Тухеля Daily Mail.