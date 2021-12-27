Терри близок к возвращению в "Челси"

Легенда "Челси" Джон Терри близок к возвращению в лондонский клуб в качестве тренера.

Напомним, Терри покинул "Стэмфорд Бридж" в 2017 году. Тогда Джон отправился в "Астон Виллу", где затем завершил игровую карьеру и в течение трех лет ассистировал Дину Смиту.



Минувшим летом Терри покинул "Вилла Парк", чтобы попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста. По информации The Athletic, за последние месяцы Джон претендовал на несколько вакансий в двух высших дивизионах, но всякий раз оказывался "вежливо отвергнут".



41-летний англичанин уже осознал, что без опыта ему не получить работу главного тренера в Премьер-Лиге, но все еще надеется, что его позовет какой-нибудь амбициозный клуб Чемпионшипа.



Однако просто сидеть без дела Терри тоже не хочет. Ожидается, что в рамках частичной занятости Джон будет помогать воспитанию молодежи в академии "Челси".



К слову, с момента своего ухода из клуба Терри регулярно посещает базу "синих" и бывает на матчах юношеских команд, благо сам живет всего в нескольких милях от Кобхэма.