Терри близок к возвращению в "Челси"

Джон Терри Легенда "Челси" Джон Терри близок к возвращению в лондонский клуб в качестве тренера.

Напомним, Терри покинул "Стэмфорд Бридж" в 2017 году. Тогда Джон отправился в "Астон Виллу", где затем завершил игровую карьеру и в течение трех лет ассистировал Дину Смиту.

Минувшим летом Терри покинул "Вилла Парк", чтобы попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста. По информации The Athletic, за последние месяцы Джон претендовал на несколько вакансий в двух высших дивизионах, но всякий раз оказывался "вежливо отвергнут".

41-летний англичанин уже осознал, что без опыта ему не получить работу главного тренера в Премьер-Лиге, но все еще надеется, что его позовет какой-нибудь амбициозный клуб Чемпионшипа.

Однако просто сидеть без дела Терри тоже не хочет. Ожидается, что в рамках частичной занятости Джон будет помогать воспитанию молодежи в академии "Челси".

К слову, с момента своего ухода из клуба Терри регулярно посещает базу "синих" и бывает на матчах юношеских команд, благо сам живет всего в нескольких милях от Кобхэма.


Метки Терри, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2021 07:00

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  1. intellect 27.12.2021 07:43 # intellect
    Всех будет пиздит, и своих и чужих под угрозой жаркнуть жен

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  2. selta 27.12.2021 07:34 # selta
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    "Когда Джей Ти умрет, он пропустит максимум две недели"

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