Гвардиола: "Это были американские горки"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил с "американскими горками" победу своей команды 6:3 над "Лестером".

Убедительно выиграв первый тайм против "лис" 4:0, "горожане" внезапно провалились после перерыва и позволили своему сопернику сделать счет 4:3.



Лишь после этого "Сити" включился в игру, забил еще два гола и одержал девятую победу кряду в Премьер-Лиге. Вместо того, чтобы критиковать свою команду за потерю концентрации, Гвардиола решил похвалить соперника.



"Это были американские горки, типичный Boxing Day с кучей голов. Для каждого это был захватывающий матч".



"Это очередная победа, поэтому я рад продлить нашу серию, но это была странная победа. Даже при счете 4:0 в первом тайме соперник создавал угрозу каждый раз, как приближался к нашей штрафной".



"Игра была открытой даже при 4:0. У них большой клуб и много классных игроков, и во втором тайме они перестроились".



"Мы знаем, насколько классной командой они являются. Они доказали это за последние годы. Против них всегда так сложно, и у них исключительный тренер. С его стороны было умным шагом изменить построение, они стали создавать нам много проблем".



"При счете 4:2 настрой игроков изменился, а при счете 4:3 они чувствовали, что близки к ничьей или даже могут выиграть матч. Их дух был высок, а мы засомневались в себе".



"Однако мы были терпеливы и имели моменты. Благодаря стандартам мы одержали победу", — цитирует Гвардиолу The Independent.