"Вулверхэмптон" не сможет сыграть с "Арсеналом" во вторник

Назначенный на 28 декабря матч Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Вулверхэмптоном" был отложен из-за вспышки коронавируса у "волков".

Напомним, "Вулверхэмптон" не играет и в этот уикенд — домашний для "волков" матч против "Уотфорда" был отложен еще в минувший четверг.



Укротить вспышку COVID-19 к следующем вторнику "волкам" не удается. Как говорится в официальном заявлении Премьер-Лиги, у Бруну Лаже не набирается минимально необходимого количества игроков — 13 полевых и одного голкипера.



Таким образом, одержавший четыре победы кряду в Премьер-Лиге "Арсенал" сможет целенаправленно готовиться к битве с "Манчестер Сити" 1 января. "Вулверхэмптон" сыграет двумя днями позже — против "Манчестер Юнайтед".