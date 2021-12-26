"Челси" одержал волевую победу в гостях у "Виллы"

Ромелу Лукаку "Челси" одержал свою первую за три последних матча Премьер-Лиги победу, одолев на выезде "Астон Виллу" — 1:3.

Впервые за месяц с лишним в стартовом составе "вилланов" появился Данни Ингс. Он и Морган Сансон заменили Эшли Янга и Джона Макгинна.

В старт "синих" вернулись Жоржиньо и Каллум Хадсон-Одои, заменив Хакима Зийеша и Сесара Аспиликуэту.

В начале матча игра шла без ворот. Делавшие ставку на быстрые выпады хозяева смотрелись чуть лучше, нежели гости, игравшие в позиционный футбол.

На 24-й минуте возник первый опасный момент. После шальной подачи Мейсона Маунта мяч опустился на перекладину ворот "Виллы".

А на 28-й минуте счет был открыт. Мэтт Таргетт выполнил подачу с левого фланга, Рис Джеймс головой задел летящий мяч, и тот по дуге опустился за шиворот Эдуару Менди — 0:1.

Правда, вели в счете хозяева всего несколько минут. Мэтти Кэш сбил на краю штрафной Хадсон-Одои, а Жоржиньо не оставил Эмилиано Мартинесу шансов с 11-метровой отметки — 1:1.

Остаток первого тайма прошел в равной борьбе, а самым ярким моментом этого отрезка стала игра Менди за пределами своей штрафной площади.

В перерыве Томас Тухель выпустил Ромелу Лукаку. "Челси" стал играть проще, целясь мячом в своего бельгийского гиганта.

Как раз одна из таких подач к воротам и увенчалась голом. На 56-й минуте Хадсон-Одои навесил с левого фланга, а Ромелу опередил Тайрона Мингса и неотразимо пробил головой — 1:2.

"Вилла" чуть оживилась, однако гости погасили этот всплеск и взяли игру под свой контроль. Если кто и мог забить еще, то это "синие".

Например, на 67-й минуте Мартинес ошибся, играя на выходе, но Мейсон Маунт этим подарком воспользоваться не сумел, пробив мимо. Зато Эмилиано исправился на 87-й минуте, не позволив отличиться Хадсон-Одои.

Уже в компенсированное время Лукаку убежал в прорыв и был сбит защитником в штрафной. Жоржиньо реализовал второй в матче пенальти — 3:1.

"Астон Вилла" на равных провела первый тайм, но после перерыва перестала создавать угрозу воротам Эдуара Менди, за что в итоге и поплатилась.

"Астон Вилла" — "Челси". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2021 22:25

Количество просмотров Просмотров: 1504

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. roberto-89 26.12.2021 23:06 # roberto-89
    Норм покормили желтенькой полтарашек фонада сытей пхеехехехехехехехехех

    (ответить)

  2. selta 26.12.2021 23:05 # selta
    Изи посадили слиппи на поводок

    (ответить)

  3. skydreams 26.12.2021 23:03 # skydreams
    Кто забьет больше голов в сезоне Премьер-Лиги 2021/22?


    Источник: http://fapl.ru/polls/118/?res=1

    Льём на Лукаку!

    (ответить)

  4. mancunia-planet 26.12.2021 23:02 # mancunia-planet
    Арсенал молодцы, выбрались из жопы. Последние результаты очень даже норм, удивили.

    (ответить)

  5. ian 26.12.2021 23:02 # ian
    На удивление интересный матч с участием Челси, что встречается довольно редко, почти как единороги.

    (ответить)

  6. mancityman 26.12.2021 23:00 # mancityman
    ЕХЭЭЭЭЭЭЙ БЭЛЯЯЯЯЯЯЯЯ в

    (ответить)

  7. jirrort 26.12.2021 23:00 # jirrort
    ИМПЕРАТОРАМ нужно забирать Мбаппе свободным агентом.Как раз зарплатная ведомость летом освободится ,после ухода парочки бомжей.

    (ответить)

  8. jirrort 26.12.2021 22:57 # jirrort
    Еще раз повторю ,что ЧЕЛСИ нужен топовый вингер.Одои и Пулисик жутко нестабильные ослоёбы,весь сезон на них рассчитывать нельзя,маскимум пару норм матчей выдают и всё

    (ответить)

  9. b84 26.12.2021 22:48 # b84
    Будь Джеррард на бровке, все могло бы сложиться по-другому...

    (ответить)

  10. m-ballack 26.12.2021 22:48 # m-ballack
    Абсолютно заслуженная победа в доминирующем стиле. С победой!

    (ответить)

  11. staryi-eblan 26.12.2021 22:44 # staryi-eblan
    Императоры возле трона.

    рs. Лукаку спецом по Ацетон Вилле становится: в этом сезоне 3 гола+1 заработанное пенальти

    (ответить)

  12. gucman 26.12.2021 22:42 # gucman
    Лукаку нужны были результативные действия для ментального подъёма, и хорошо, что случились они именно сейчас, когда команде необходима вариативность в атаке для лучшей реализации

    (ответить)

  13. bezviz 26.12.2021 22:41 # bezviz
    надеюсь к 2 январю восстановятся полностью Хаверц и Вернер а то смотреть на пулишича и одои нет сил, ладно еще одои на замену можно но пуля это пздц днище, он таким не был раньше, что с ним случилось не понятно

    (ответить)

  14. quavo 26.12.2021 22:41 # quavo
    Челси коасавчики , а скузнявые пршмандовки ссут против ветра)

    (ответить)

  15. chelsiukpro 26.12.2021 22:36 # chelsiukpro
    Забили 4 гола но 3 в нашу пользу только. Не везение какое то присутствует...

    (ответить)

  16. bezviz 26.12.2021 22:36 # bezviz
    ну шо колбаса, очко уже сжалось от вида такого Лукакича?) а ваши негры свалят скоро и месяц отсосалова будет тогда как наш Император будет е6ать все на своем пути))

    (ответить)

  17. jirrort 26.12.2021 22:36 # jirrort
    Жаль что не на Стэмфорде играли.Уверен,было бы много баннеров посвященных портовой псине (:

    (ответить)

  18. narcot 26.12.2021 22:35 # narcot
    Кадыров заявил, что если Зеленский не изменит свою «антироссийскую» политику, то Украину могут присоединить к России.

    Европа вздрогнула, узнав о новом преемнике Зеленского. Украиной будет править…

    (ответить)

  19. lovrentiy 26.12.2021 22:34 # lovrentiy
    Это хорошо что пенсы выиграли.
    Вобщем с победой, заслуженно!

    (ответить)

  20. bezviz 26.12.2021 22:33 # bezviz
    Жоржиньо опорник - 6 голов

    дерьмино нападающий - 4 гола

    вхахахаха))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: