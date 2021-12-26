"Челси" одержал волевую победу в гостях у "Виллы"

"Челси" одержал свою первую за три последних матча Премьер-Лиги победу, одолев на выезде "Астон Виллу" — 1:3.

Впервые за месяц с лишним в стартовом составе "вилланов" появился Данни Ингс. Он и Морган Сансон заменили Эшли Янга и Джона Макгинна.



В старт "синих" вернулись Жоржиньо и Каллум Хадсон-Одои, заменив Хакима Зийеша и Сесара Аспиликуэту.



В начале матча игра шла без ворот. Делавшие ставку на быстрые выпады хозяева смотрелись чуть лучше, нежели гости, игравшие в позиционный футбол.



На 24-й минуте возник первый опасный момент. После шальной подачи Мейсона Маунта мяч опустился на перекладину ворот "Виллы".



А на 28-й минуте счет был открыт. Мэтт Таргетт выполнил подачу с левого фланга, Рис Джеймс головой задел летящий мяч, и тот по дуге опустился за шиворот Эдуару Менди — 0:1.



Правда, вели в счете хозяева всего несколько минут. Мэтти Кэш сбил на краю штрафной Хадсон-Одои, а Жоржиньо не оставил Эмилиано Мартинесу шансов с 11-метровой отметки — 1:1.



Остаток первого тайма прошел в равной борьбе, а самым ярким моментом этого отрезка стала игра Менди за пределами своей штрафной площади.



В перерыве Томас Тухель выпустил Ромелу Лукаку. "Челси" стал играть проще, целясь мячом в своего бельгийского гиганта.



Как раз одна из таких подач к воротам и увенчалась голом. На 56-й минуте Хадсон-Одои навесил с левого фланга, а Ромелу опередил Тайрона Мингса и неотразимо пробил головой — 1:2.



"Вилла" чуть оживилась, однако гости погасили этот всплеск и взяли игру под свой контроль. Если кто и мог забить еще, то это "синие".



Например, на 67-й минуте Мартинес ошибся, играя на выходе, но Мейсон Маунт этим подарком воспользоваться не сумел, пробив мимо. Зато Эмилиано исправился на 87-й минуте, не позволив отличиться Хадсон-Одои.



Уже в компенсированное время Лукаку убежал в прорыв и был сбит защитником в штрафной. Жоржиньо реализовал второй в матче пенальти — 3:1.



"Астон Вилла" на равных провела первый тайм, но после перерыва перестала создавать угрозу воротам Эдуара Менди, за что в итоге и поплатилась.



"Астон Вилла" — "Челси". Отчет о матче