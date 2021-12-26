"Челси" одержал волевую победу в гостях у "Виллы"
"Челси" одержал свою первую за три последних матча Премьер-Лиги победу, одолев на выезде "Астон Виллу" — 1:3.
Впервые за месяц с лишним в стартовом составе "вилланов" появился Данни Ингс. Он и Морган Сансон заменили Эшли Янга и Джона Макгинна.
В старт "синих" вернулись Жоржиньо и Каллум Хадсон-Одои, заменив Хакима Зийеша и Сесара Аспиликуэту.
В начале матча игра шла без ворот. Делавшие ставку на быстрые выпады хозяева смотрелись чуть лучше, нежели гости, игравшие в позиционный футбол.
На 24-й минуте возник первый опасный момент. После шальной подачи Мейсона Маунта мяч опустился на перекладину ворот "Виллы".
А на 28-й минуте счет был открыт. Мэтт Таргетт выполнил подачу с левого фланга, Рис Джеймс головой задел летящий мяч, и тот по дуге опустился за шиворот Эдуару Менди — 0:1.
Правда, вели в счете хозяева всего несколько минут. Мэтти Кэш сбил на краю штрафной Хадсон-Одои, а Жоржиньо не оставил Эмилиано Мартинесу шансов с 11-метровой отметки — 1:1.
Остаток первого тайма прошел в равной борьбе, а самым ярким моментом этого отрезка стала игра Менди за пределами своей штрафной площади.
В перерыве Томас Тухель выпустил Ромелу Лукаку. "Челси" стал играть проще, целясь мячом в своего бельгийского гиганта.
Как раз одна из таких подач к воротам и увенчалась голом. На 56-й минуте Хадсон-Одои навесил с левого фланга, а Ромелу опередил Тайрона Мингса и неотразимо пробил головой — 1:2.
"Вилла" чуть оживилась, однако гости погасили этот всплеск и взяли игру под свой контроль. Если кто и мог забить еще, то это "синие".
Например, на 67-й минуте Мартинес ошибся, играя на выходе, но Мейсон Маунт этим подарком воспользоваться не сумел, пробив мимо. Зато Эмилиано исправился на 87-й минуте, не позволив отличиться Хадсон-Одои.
Уже в компенсированное время Лукаку убежал в прорыв и был сбит защитником в штрафной. Жоржиньо реализовал второй в матче пенальти — 3:1.
"Астон Вилла" на равных провела первый тайм, но после перерыва перестала создавать угрозу воротам Эдуара Менди, за что в итоге и поплатилась.
"Астон Вилла" — "Челси". Отчет о матче
26.12.2021 22:25
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Последние комментарии:
Норм покормили желтенькой полтарашек фонада сытей пхеехехехехехехехехех
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Изи посадили слиппи на поводок
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Кто забьет больше голов в сезоне Премьер-Лиги 2021/22?
Источник: http://fapl.ru/polls/118/?res=1
Льём на Лукаку!
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Арсенал молодцы, выбрались из жопы. Последние результаты очень даже норм, удивили.
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На удивление интересный матч с участием Челси, что встречается довольно редко, почти как единороги.
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ЕХЭЭЭЭЭЭЙ БЭЛЯЯЯЯЯЯЯЯ в
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ИМПЕРАТОРАМ нужно забирать Мбаппе свободным агентом.Как раз зарплатная ведомость летом освободится ,после ухода парочки бомжей.
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Еще раз повторю ,что ЧЕЛСИ нужен топовый вингер.Одои и Пулисик жутко нестабильные ослоёбы,весь сезон на них рассчитывать нельзя,маскимум пару норм матчей выдают и всё
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Будь Джеррард на бровке, все могло бы сложиться по-другому...
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Абсолютно заслуженная победа в доминирующем стиле. С победой!
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Императоры возле трона.
рs. Лукаку спецом по Ацетон Вилле становится: в этом сезоне 3 гола+1 заработанное пенальти
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Лукаку нужны были результативные действия для ментального подъёма, и хорошо, что случились они именно сейчас, когда команде необходима вариативность в атаке для лучшей реализации
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надеюсь к 2 январю восстановятся полностью Хаверц и Вернер а то смотреть на пулишича и одои нет сил, ладно еще одои на замену можно но пуля это пздц днище, он таким не был раньше, что с ним случилось не понятно
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Челси коасавчики , а скузнявые пршмандовки ссут против ветра)
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Забили 4 гола но 3 в нашу пользу только. Не везение какое то присутствует...
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ну шо колбаса, очко уже сжалось от вида такого Лукакича?) а ваши негры свалят скоро и месяц отсосалова будет тогда как наш Император будет е6ать все на своем пути))
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Жаль что не на Стэмфорде играли.Уверен,было бы много баннеров посвященных портовой псине (:
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Кадыров заявил, что если Зеленский не изменит свою «антироссийскую» политику, то Украину могут присоединить к России.
Европа вздрогнула, узнав о новом преемнике Зеленского. Украиной будет править…
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Это хорошо что пенсы выиграли.
Вобщем с победой, заслуженно!
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Жоржиньо опорник - 6 голов
дерьмино нападающий - 4 гола
вхахахаха))
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