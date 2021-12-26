Артета: "Мы играли в доминирующей манере"

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда одержала победу 0:5 над "Норвичем" в "доминирующей манере".

На Boxing Day "канонирам" в виде подарка выпала их четвертая подряд победа в Премьер-Лиге. Особенно Артету порадовала реализация моментов — свои пять голов лондонцы забили шестью ударами в створ.

"Я очень рад — побеждать на выезде непросто. Мы играли в доминирующей манере с самого начала. Это действительно впечатляет".

"Думаю, мы очень хорошо себя проявили, коллективно и индивидуально. Потому что иначе тебе не победить 5:0 на выезде, так что я доволен всеми парнями".

"Конечно, нам было сложно в начале сезона, но сейчас мы забиваем больше голов, потому что мы гораздо лучше готовы пользоваться возникающими у нас моментами".

"Каждое действие мы выполняем гораздо, гораздо лучше, и благодаря этому нападающие оказываются в более выгодных положениях. В данный момент мы очень эффективны", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Норвич

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 26.12.2021 22:58 # liverpool888
    против кого? против 20 команды лиги?

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  2. gunnerlove 26.12.2021 22:52 # gunnerlove
    Поглядим как с Сити выступит, должны быть свежими.

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  3. chelsiukpro 26.12.2021 22:43 # chelsiukpro
    20-ю команду обыграли. Поидёт сейчас по тяжелее график и всё изменится

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  4. quart 26.12.2021 22:43 # quart
    КОРОЛЬ АНГЛИИ! :D

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  5. true-manc 26.12.2021 22:36 # true-manc
    Ученик КОРОЛЯ!!!

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  6. naby-keita 26.12.2021 22:27 # naby-keita
    Началось блеать, эхеехеех

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