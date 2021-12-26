Артета: "Мы играли в доминирующей манере"

Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда одержала победу 0:5 над "Норвичем" в "доминирующей манере".

На Boxing Day "канонирам" в виде подарка выпала их четвертая подряд победа в Премьер-Лиге. Особенно Артету порадовала реализация моментов — свои пять голов лондонцы забили шестью ударами в створ.



"Я очень рад — побеждать на выезде непросто. Мы играли в доминирующей манере с самого начала. Это действительно впечатляет".



"Думаю, мы очень хорошо себя проявили, коллективно и индивидуально. Потому что иначе тебе не победить 5:0 на выезде, так что я доволен всеми парнями".



"Конечно, нам было сложно в начале сезона, но сейчас мы забиваем больше голов, потому что мы гораздо лучше готовы пользоваться возникающими у нас моментами".



"Каждое действие мы выполняем гораздо, гораздо лучше, и благодаря этому нападающие оказываются в более выгодных положениях. В данный момент мы очень эффективны", — цитирует Артету Evening Standard.