Артета: "Мы играли в доминирующей манере"
Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда одержала победу 0:5 над "Норвичем" в "доминирующей манере".
На Boxing Day "канонирам" в виде подарка выпала их четвертая подряд победа в Премьер-Лиге. Особенно Артету порадовала реализация моментов — свои пять голов лондонцы забили шестью ударами в створ.
"Я очень рад — побеждать на выезде непросто. Мы играли в доминирующей манере с самого начала. Это действительно впечатляет".
"Думаю, мы очень хорошо себя проявили, коллективно и индивидуально. Потому что иначе тебе не победить 5:0 на выезде, так что я доволен всеми парнями".
"Конечно, нам было сложно в начале сезона, но сейчас мы забиваем больше голов, потому что мы гораздо лучше готовы пользоваться возникающими у нас моментами".
"Каждое действие мы выполняем гораздо, гораздо лучше, и благодаря этому нападающие оказываются в более выгодных положениях. В данный момент мы очень эффективны", — цитирует Артету Evening Standard.
26.12.2021 22:00
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против кого? против 20 команды лиги?
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Поглядим как с Сити выступит, должны быть свежими.
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20-ю команду обыграли. Поидёт сейчас по тяжелее график и всё изменится
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КОРОЛЬ АНГЛИИ! :D
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Ученик КОРОЛЯ!!!
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Началось блеать, эхеехеех
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