Игроки "Реала" уверены в переходе Рюдигера

Игроки "Реала" уверены, что защитник "Челси" Антонио Рюдигер присоединится к ним грядущим летом.

В данный момент у Рюдигера остается только шесть месяцев по действующему контракту с "Челси", и пока нет никаких предпосылок, что стороны продлят сотрудничество.



Антонио отклонил предложение своего клуба о новом контракте с зарплатой в 140 тысяч фунтов в неделю и хочет вдвое больше. "Синие" столько платить не готовы — зато готов "Реал", утверждает The Telegraph.



И хотя сам Рюдигер говорил, что его приоритет — остаться на "Стэмфорд Бридж", представители 28-летнего немца уже дали понять "Челси", что не заинтересованы в достижении компромисса по новой сделке.



Это придает уверенности "Реалу" насчет подписания Рюдигера свободным агентом в конце сезона. Даже игроки Королевского клуба ожидают, что Рюдигер последует примеру Тибо Куртуа и Эдена Азара, которые в свое время сменили Лондон на Мадрид.