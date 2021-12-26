"Тоттенхэм" сокрушил "Пэлас"
"Тоттенхэм" продолжает преследовать своих соседей из "Арсенала" благодаря домашней победе 3:0 над "Кристал Пэлас".
Главный тренер "шпор" Антонио Конте вернул в стартовый состав Яфета Тангангу, Серхио Регилона, Оливера Скиппа, Пьер-Эмиля Хейбьерга и Лукаса Моуру.
У "орлов" лишь Йоаким Андерсен поменял Марка Гехи в центре обороны.
В начале матча игра была примерно равной — разве что "Тоттенхэм" атаковал чуть острее, тогда как у "Пэлас" напрочь сбился прицел.
В итоге, чуть пристрелявшись, на 32-й минуте хозяева открыли счет, проведя быструю комбинацию. Лукас Моура с правого края штрафной сделал передачу в центр, а Харри Кейн пробил в касание — 1:0.
Спустя две минуты отличился уже сам Моура, пробив головой в упор после навеса Эмерсона Рояла — 2:0.
Еще до перерыва положение гостей усугубилось, потому что Уилфрид Заха повторно нарушил правила на Давинсоне Санчесе и получил свою вторую желтую карточку.
Вдесятером "орлы" выглядели беззубо, однако "шпоры" играли в свое удовольствие и не стремились во что бы то ни стало увеличить свой голевой перевес.
Тем не менее, еще один гол зрители увидели. На 74-й минуте Моура прострелил с правого фланга к воротам, а открывшийся у ближней штанги Сон Хен Мин в касание поразил цель — 3:0.
"Тоттенхэм" все больше походит на команду Антонио Конте, начинают просыпаться Кейн и Сон. Словом, для "шпор" все выглядит весьма позитивно.
"Тоттенхэм" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
26.12.2021 20:10
Просмотров: 688
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
пусть эти сокрушители каждый день играют, те матчи которые отложили...
(ответить)
Запишуть теперь диск в свою петушыную коллекцию
(ответить)
Для курочек 3-0 это разгром.
(ответить)
3 - 0 это сокрушил???
пихайло?
(ответить)
COME ON YOU SPURS
COME ON KRASIVO
(ответить)
Саутгемптон нагнет кур послезавтра
(ответить)
Что пытаются сказать петушары на фото?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий