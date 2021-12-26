"Тоттенхэм" сокрушил "Пэлас"

"Тоттенхэм" продолжает преследовать своих соседей из "Арсенала" благодаря домашней победе 3:0 над "Кристал Пэлас".

Главный тренер "шпор" Антонио Конте вернул в стартовый состав Яфета Тангангу, Серхио Регилона, Оливера Скиппа, Пьер-Эмиля Хейбьерга и Лукаса Моуру.



У "орлов" лишь Йоаким Андерсен поменял Марка Гехи в центре обороны.



В начале матча игра была примерно равной — разве что "Тоттенхэм" атаковал чуть острее, тогда как у "Пэлас" напрочь сбился прицел.



В итоге, чуть пристрелявшись, на 32-й минуте хозяева открыли счет, проведя быструю комбинацию. Лукас Моура с правого края штрафной сделал передачу в центр, а Харри Кейн пробил в касание — 1:0.



Спустя две минуты отличился уже сам Моура, пробив головой в упор после навеса Эмерсона Рояла — 2:0.



Еще до перерыва положение гостей усугубилось, потому что Уилфрид Заха повторно нарушил правила на Давинсоне Санчесе и получил свою вторую желтую карточку.



Вдесятером "орлы" выглядели беззубо, однако "шпоры" играли в свое удовольствие и не стремились во что бы то ни стало увеличить свой голевой перевес.



Тем не менее, еще один гол зрители увидели. На 74-й минуте Моура прострелил с правого фланга к воротам, а открывшийся у ближней штанги Сон Хен Мин в касание поразил цель — 3:0.



"Тоттенхэм" все больше походит на команду Антонио Конте, начинают просыпаться Кейн и Сон. Словом, для "шпор" все выглядит весьма позитивно.



"Тоттенхэм" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче