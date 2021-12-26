"Тоттенхэм" сокрушил "Пэлас"

Тоттенхэм "Тоттенхэм" продолжает преследовать своих соседей из "Арсенала" благодаря домашней победе 3:0 над "Кристал Пэлас".

Главный тренер "шпор" Антонио Конте вернул в стартовый состав Яфета Тангангу, Серхио Регилона, Оливера Скиппа, Пьер-Эмиля Хейбьерга и Лукаса Моуру.

У "орлов" лишь Йоаким Андерсен поменял Марка Гехи в центре обороны.

В начале матча игра была примерно равной — разве что "Тоттенхэм" атаковал чуть острее, тогда как у "Пэлас" напрочь сбился прицел.

В итоге, чуть пристрелявшись, на 32-й минуте хозяева открыли счет, проведя быструю комбинацию. Лукас Моура с правого края штрафной сделал передачу в центр, а Харри Кейн пробил в касание — 1:0.

Спустя две минуты отличился уже сам Моура, пробив головой в упор после навеса Эмерсона Рояла — 2:0.

Еще до перерыва положение гостей усугубилось, потому что Уилфрид Заха повторно нарушил правила на Давинсоне Санчесе и получил свою вторую желтую карточку.

Вдесятером "орлы" выглядели беззубо, однако "шпоры" играли в свое удовольствие и не стремились во что бы то ни стало увеличить свой голевой перевес.

Тем не менее, еще один гол зрители увидели. На 74-й минуте Моура прострелил с правого фланга к воротам, а открывшийся у ближней штанги Сон Хен Мин в касание поразил цель — 3:0.

"Тоттенхэм" все больше походит на команду Антонио Конте, начинают просыпаться Кейн и Сон. Словом, для "шпор" все выглядит весьма позитивно.

"Тоттенхэм" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2021 20:10

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Последние комментарии:




  1. irbis85 26.12.2021 20:52 # irbis85
    пусть эти сокрушители каждый день играют, те матчи которые отложили...

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  2. unclearness 26.12.2021 20:26 # unclearness
    Запишуть теперь диск в свою петушыную коллекцию

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  3. naby-keita 26.12.2021 20:21 # naby-keita
    Для курочек 3-0 это разгром.

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  4. electric 26.12.2021 20:17 # electric
    3 - 0 это сокрушил???
    пихайло?

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  5. vagifspurs 26.12.2021 20:14 # vagifspurs
    COME ON YOU SPURS
    COME ON KRASIVO

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  6. hunter022 26.12.2021 20:12 # hunter022
    Саутгемптон нагнет кур послезавтра

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  7. jirrort 26.12.2021 20:11 # jirrort
    Что пытаются сказать петушары на фото?

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