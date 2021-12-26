"Сити" разгромил "Лестер" в матче с девятью голами

Кевин Де Брюйне Заставив своих болельщиков понервничать, "Манчестер Сити" все-таки одержал победу над "Лестером" — 6:3.

Относительно победы 0:4 над "Ньюкаслом" в стартовый состав "горожан" вернулись Фернандиньо и Илкай Гюндоган, заменив Родри и Габриэля Жезуса.

По сравнению с вылетом от "Ливерпуля" из Кубка Лиги "лисы" недосчитались травмированных Чаглара Сеюнджю и Рикарду Перейры. Джейми Варди оправился после повреждения задней поверхности бедра, но оказался только на лавке.

Оборона гостей стала трещать по швам буквально с первых секунд, и уже на пятой минуте счет был открыт. Де Брюйне принял мяч в штрафной после заброса верхом от Фернандиньо, развернулся и мощно пробил — 1:0.

На 13-й минуте в ворота "Лестера" был назначен пенальти. Юри Тилеманс завалил в штрафной Эмерика Лапорта, в чем рефери Крис Кавана убедился благодаря VAR. Рияд Махрез наказал свою бывшую команду с 11-метровой отметки — 2:0.

"Лисы" впервые показали зубы на 18-й минуте, когда Джеймс Мэддисон пробил со штрафного, а голкипер хозяев Эдерсон перевел мяч в перекладину.

Гости стали раскрываться, но лишь нарвались на третий гол. Каспер Шмейхель неудачно остановил прострел Жоау Канселу, отбросив мяч прямо на Гюндогана, который тут же поразил пустые ворота — 3:0.

На 24-й минуте Тилеманс совершил еще один фол в своей штрафной, поставив подножку Рахиму Стерлингу, и сам же пострадавший реализовал пенальти — 4:0.

"Лестеру" повезло избежать пятого гола до перерыва, а вот начало второго тайма удивило. Гостям вдруг удался выпад втроем против одного защитника, и выведенный на удар Мэддисон размочил счет — 4:1.

Спустя всего четыре минуты "лисы" провели еще одну контратаку. Келечи Ихеаначо сделал идеальную передачу на Адемолу Лукмана, а тот из пределов штрафной пробил мимо Эдерсона — 4:2.

Хосеп Гвардиола был недоволен таким развитием событий. И когда показалось, что "Сити" стабилизировал игру, разница в счете сократилась до минимума. Эдерсон перевел в перекладину дальний удар Мэддисона, а Ихеаначо сыграл на добивании — 4:3.

Однако уже на 68-й минуте надежды "Лестера" на камбэк были разрушены. Это Лапорт пробил головой после подачи Махрезом углового — 5:3.

"Лисы", конечно, не бросили играть, но чем меньше оставалось времени, тем безнадежнее они выглядели, а в концовке и вовсе пропустили в шестой раз. Это Стерлинг подправил удар головой Рубена Диаша после подачи розыгрыша углового — 6:3.

"Сити" одержал очередную победу и забил шесть голов, однако в начале второго тайма заставил понервничать своих фанатов. С "горожанами" случился необъяснимый провал, едва не обернувшийся сенсацией.

"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. m-ballack 26.12.2021 21:30 # m-ballack
    АВ интереснее в атаке, Джи хорошую игру ставит, но видно, что класса исполнителей не хватает.

    По поводу пенсов в атаке стабильно все плохо. Вот все с Вернера угорают, а без него тупо бильярд между флангами, ибо крайки куда результативнее Пулисиков с Обоями. Крч, америкос чисто заглушка в центре атаки, тк макака пока 90 минут не тянет.

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  2. bezviz 26.12.2021 21:29 # bezviz
    е6ать тут ж0пы порвутся если Челси еще по пенке или автоголу отскочит)

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  3. fanstevengerrard 26.12.2021 21:29 # fanstevengerrard
    Чукотки после траты в 500кк:

    Вам всем пизда, гегемоны будут доминировать ближайшие лет 5, у нас лучшие игроки на каждой позиции в каждой линии, у нас игроков на 2 состава без потери качества в абсолютно любых ротациях и схемах, у нас лучший тренер в мире.

    ----

    Чукотси по ходу сезона:

    26.12.2021 21:17 #
    bezviz

    нужна еще одна пенка

    Источник: http://fapl.ru/posts/90395/?c=1#c7472823

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  4. yaxaaabalya 26.12.2021 21:28 # yaxaaabalya
    Лол,и это говно обыграло сити в финале)))))))

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  5. sausage 26.12.2021 21:27 # sausage
    Кстати норм нарезка про шпоры-ливерпуль. Рубилово, КК, интрига... а потом Клопп с Конте обнялись.

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  6. ian 26.12.2021 21:24 # ian
    по игре щолсе отскакивают нереально

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  7. gandalf 26.12.2021 21:21 # gandalf
    походу тухлый не потянет уровень апл

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  8. slash-lfc 26.12.2021 21:20 # slash-lfc
    Для нынешнего Пососалси ничья сродни поражению, ибо и Арсенал, и КОРОЛЬХЭМ во главе с ДОНОМ на ходу. Как же ето зое6ись))

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  9. mrjingles 26.12.2021 21:20 # mrjingles
    Джеррард выбрал тактику, аналогичную тактике Рейнджерс в игре с Уфой. Противостояние и команды очень схожие, но тогда результат был получен чудом. Получится ли здесь чудо я хз

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  10. naby-keita 26.12.2021 21:20 # naby-keita
    Канте Жаржиньо Хадсон Одои и Маунт отвечают за созидание. Поскорее заканчивайте 2021!!!!

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  11. danny949494 26.12.2021 21:19 # danny949494
    Игра отстой. У тухлого уже кресло шатается.

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  12. skydreams 26.12.2021 21:18 # skydreams
    Короче всё как обычно - в атаке игры нет, из-за чего в защите залетает всякая ху.йня. У кого есть контакт Тухеляна, чирканите ему сообщение чтобы игру в атаке фиксил

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  13. b84 26.12.2021 21:18 # b84
    Вилла прибавит в 2ом

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  14. true-manc 26.12.2021 21:18 # true-manc
    Астон Вилла:
    > 1 удар
    Челси:
    > 1 удар

    интересная игра, наверное

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  15. bezviz 26.12.2021 21:17 # bezviz
    нужна еще одна пенка

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  16. naby-keita 26.12.2021 21:12 # naby-keita
    Пенсов ипут, выключай!!!

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  17. jirrort 26.12.2021 21:09 # jirrort
    Левый фланг обосранный у ЧЕЛСИ.

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  18. b84 26.12.2021 21:08 # b84
    ну у Чалобы и ебалище

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  19. naby-keita 26.12.2021 21:08 # naby-keita
    У пенсов цвет не желтый, у них цвет обоссаный!

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  20. fanstevengerrard 26.12.2021 21:06 # fanstevengerrard
    Пидарас Джеймс, просто -2 птс.
    И Кансело 3 хуя впитал.

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