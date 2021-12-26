"Сити" разгромил "Лестер" в матче с девятью голами
Заставив своих болельщиков понервничать, "Манчестер Сити" все-таки одержал победу над "Лестером" — 6:3.
Относительно победы 0:4 над "Ньюкаслом" в стартовый состав "горожан" вернулись Фернандиньо и Илкай Гюндоган, заменив Родри и Габриэля Жезуса.
По сравнению с вылетом от "Ливерпуля" из Кубка Лиги "лисы" недосчитались травмированных Чаглара Сеюнджю и Рикарду Перейры. Джейми Варди оправился после повреждения задней поверхности бедра, но оказался только на лавке.
Оборона гостей стала трещать по швам буквально с первых секунд, и уже на пятой минуте счет был открыт. Де Брюйне принял мяч в штрафной после заброса верхом от Фернандиньо, развернулся и мощно пробил — 1:0.
На 13-й минуте в ворота "Лестера" был назначен пенальти. Юри Тилеманс завалил в штрафной Эмерика Лапорта, в чем рефери Крис Кавана убедился благодаря VAR. Рияд Махрез наказал свою бывшую команду с 11-метровой отметки — 2:0.
"Лисы" впервые показали зубы на 18-й минуте, когда Джеймс Мэддисон пробил со штрафного, а голкипер хозяев Эдерсон перевел мяч в перекладину.
Гости стали раскрываться, но лишь нарвались на третий гол. Каспер Шмейхель неудачно остановил прострел Жоау Канселу, отбросив мяч прямо на Гюндогана, который тут же поразил пустые ворота — 3:0.
На 24-й минуте Тилеманс совершил еще один фол в своей штрафной, поставив подножку Рахиму Стерлингу, и сам же пострадавший реализовал пенальти — 4:0.
"Лестеру" повезло избежать пятого гола до перерыва, а вот начало второго тайма удивило. Гостям вдруг удался выпад втроем против одного защитника, и выведенный на удар Мэддисон размочил счет — 4:1.
Спустя всего четыре минуты "лисы" провели еще одну контратаку. Келечи Ихеаначо сделал идеальную передачу на Адемолу Лукмана, а тот из пределов штрафной пробил мимо Эдерсона — 4:2.
Хосеп Гвардиола был недоволен таким развитием событий. И когда показалось, что "Сити" стабилизировал игру, разница в счете сократилась до минимума. Эдерсон перевел в перекладину дальний удар Мэддисона, а Ихеаначо сыграл на добивании — 4:3.
Однако уже на 68-й минуте надежды "Лестера" на камбэк были разрушены. Это Лапорт пробил головой после подачи Махрезом углового — 5:3.
"Лисы", конечно, не бросили играть, но чем меньше оставалось времени, тем безнадежнее они выглядели, а в концовке и вовсе пропустили в шестой раз. Это Стерлинг подправил удар головой Рубена Диаша после подачи розыгрыша углового — 6:3.
"Сити" одержал очередную победу и забил шесть голов, однако в начале второго тайма заставил понервничать своих фанатов. С "горожанами" случился необъяснимый провал, едва не обернувшийся сенсацией.
"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче
26.12.2021 20:00
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Последние комментарии:
АВ интереснее в атаке, Джи хорошую игру ставит, но видно, что класса исполнителей не хватает.
По поводу пенсов в атаке стабильно все плохо. Вот все с Вернера угорают, а без него тупо бильярд между флангами, ибо крайки куда результативнее Пулисиков с Обоями. Крч, америкос чисто заглушка в центре атаки, тк макака пока 90 минут не тянет.
(ответить)
е6ать тут ж0пы порвутся если Челси еще по пенке или автоголу отскочит)
(ответить)
Чукотки после траты в 500кк:
Вам всем пизда, гегемоны будут доминировать ближайшие лет 5, у нас лучшие игроки на каждой позиции в каждой линии, у нас игроков на 2 состава без потери качества в абсолютно любых ротациях и схемах, у нас лучший тренер в мире.
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Чукотси по ходу сезона:
26.12.2021 21:17 #
bezviz
нужна еще одна пенка
Источник: http://fapl.ru/posts/90395/?c=1#c7472823
(ответить)
Лол,и это говно обыграло сити в финале)))))))
(ответить)
Кстати норм нарезка про шпоры-ливерпуль. Рубилово, КК, интрига... а потом Клопп с Конте обнялись.
(ответить)
по игре щолсе отскакивают нереально
(ответить)
походу тухлый не потянет уровень апл
(ответить)
Для нынешнего Пососалси ничья сродни поражению, ибо и Арсенал, и КОРОЛЬХЭМ во главе с ДОНОМ на ходу. Как же ето зое6ись))
(ответить)
Джеррард выбрал тактику, аналогичную тактике Рейнджерс в игре с Уфой. Противостояние и команды очень схожие, но тогда результат был получен чудом. Получится ли здесь чудо я хз
(ответить)
Канте Жаржиньо Хадсон Одои и Маунт отвечают за созидание. Поскорее заканчивайте 2021!!!!
(ответить)
Игра отстой. У тухлого уже кресло шатается.
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Короче всё как обычно - в атаке игры нет, из-за чего в защите залетает всякая ху.йня. У кого есть контакт Тухеляна, чирканите ему сообщение чтобы игру в атаке фиксил
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Вилла прибавит в 2ом
(ответить)
Астон Вилла:
> 1 удар
Челси:
> 1 удар
интересная игра, наверное
(ответить)
нужна еще одна пенка
(ответить)
Пенсов ипут, выключай!!!
(ответить)
Левый фланг обосранный у ЧЕЛСИ.
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ну у Чалобы и ебалище
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У пенсов цвет не желтый, у них цвет обоссаный!
(ответить)
Пидарас Джеймс, просто -2 птс.
И Кансело 3 хуя впитал.
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