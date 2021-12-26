"Сити" разгромил "Лестер" в матче с девятью голами

Заставив своих болельщиков понервничать, "Манчестер Сити" все-таки одержал победу над "Лестером" — 6:3.

Относительно победы 0:4 над "Ньюкаслом" в стартовый состав "горожан" вернулись Фернандиньо и Илкай Гюндоган, заменив Родри и Габриэля Жезуса.



По сравнению с вылетом от "Ливерпуля" из Кубка Лиги "лисы" недосчитались травмированных Чаглара Сеюнджю и Рикарду Перейры. Джейми Варди оправился после повреждения задней поверхности бедра, но оказался только на лавке.



Оборона гостей стала трещать по швам буквально с первых секунд, и уже на пятой минуте счет был открыт. Де Брюйне принял мяч в штрафной после заброса верхом от Фернандиньо, развернулся и мощно пробил — 1:0.



На 13-й минуте в ворота "Лестера" был назначен пенальти. Юри Тилеманс завалил в штрафной Эмерика Лапорта, в чем рефери Крис Кавана убедился благодаря VAR. Рияд Махрез наказал свою бывшую команду с 11-метровой отметки — 2:0.



"Лисы" впервые показали зубы на 18-й минуте, когда Джеймс Мэддисон пробил со штрафного, а голкипер хозяев Эдерсон перевел мяч в перекладину.



Гости стали раскрываться, но лишь нарвались на третий гол. Каспер Шмейхель неудачно остановил прострел Жоау Канселу, отбросив мяч прямо на Гюндогана, который тут же поразил пустые ворота — 3:0.



На 24-й минуте Тилеманс совершил еще один фол в своей штрафной, поставив подножку Рахиму Стерлингу, и сам же пострадавший реализовал пенальти — 4:0.



"Лестеру" повезло избежать пятого гола до перерыва, а вот начало второго тайма удивило. Гостям вдруг удался выпад втроем против одного защитника, и выведенный на удар Мэддисон размочил счет — 4:1.



Спустя всего четыре минуты "лисы" провели еще одну контратаку. Келечи Ихеаначо сделал идеальную передачу на Адемолу Лукмана, а тот из пределов штрафной пробил мимо Эдерсона — 4:2.



Хосеп Гвардиола был недоволен таким развитием событий. И когда показалось, что "Сити" стабилизировал игру, разница в счете сократилась до минимума. Эдерсон перевел в перекладину дальний удар Мэддисона, а Ихеаначо сыграл на добивании — 4:3.



Однако уже на 68-й минуте надежды "Лестера" на камбэк были разрушены. Это Лапорт пробил головой после подачи Махрезом углового — 5:3.



"Лисы", конечно, не бросили играть, но чем меньше оставалось времени, тем безнадежнее они выглядели, а в концовке и вовсе пропустили в шестой раз. Это Стерлинг подправил удар головой Рубена Диаша после подачи розыгрыша углового — 6:3.



"Сити" одержал очередную победу и забил шесть голов, однако в начале второго тайма заставил понервничать своих фанатов. С "горожанами" случился необъяснимый провал, едва не обернувшийся сенсацией.



"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче