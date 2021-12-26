"Арсенал" забил пять безответных мячей "Норвичу"

Букайо Сака "Арсенал" отвел душу над "Норвичем", отправив в ворота худшей команды Премьер-Лиги пять безответных мячей.

Относительно поражения 0:2 от "Астон Виллы" 12 дней назад в старте у "канареек" появились три новых игрока: Ангус Ганн, Киран Дауэлл и Джош Сарджент.

"Канониры" недосчитались Такехиро Томиясу, вместо которого в линию обороны был снаряжен Роб Холдинг.

Первый же в матче момент обернулся голом. На шестой минуте Мартин Эдегор с подступов к штрафной сделал пас на правый край площадки Букайо Сака, а тот пробил низом в дальний угол ворот — 0:1.

В дальнейшем "Норвичу" пару раз удалось побеспокоить Аарона Рамсдейла, но в целом "Арсенал" контролировал игру и лучше держал мяч.

А незадолго до перерыва гости упрочили свое преимущество. Эдегор из глубины поля наградил совершившего рывок Кирана Тирни, который вошел в штрафную по левому краю и пробил с касанием дальней штанги — 0:2.

Вскоре после начала второго тайма Габриэль Мартинелли поразил ворота Ганна, однако его гол не был засчитан из-за офсайда.

Впрочем, на 67-й минуте счет все-таки стал крупным. Сака принялся танцевать с мячом возле дальнего угла штрафной площади и, чуть улучшив свою позицию, пробил низом — 0:3.

"Норвич" выглядел просто безнадежно и в концовке матча пропустил еще дважды. Сперва Александр Лакасетт нарвался на фол в штрафной, корпусом закрыв мяч, и сам же исполнил назначенный пенальти — 0:4. А затем вышедший на замену Эмиль Смит-Роу поразил цель из пределов вратарской после удачного рикошета — 0:5.

"Норвич" подтвердил свою репутацию худшей команды Премьер-Лиги, по всем статьям уступив "Арсеналу", который просто не может остановиться, как сбросил обузу в лице Пьер-Эмерика Обамеянга.

"Норвич" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Норвич, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2021 19:55

Количество просмотров Просмотров: 1709

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Последние комментарии:




  1. irbis85 26.12.2021 20:50 # irbis85
    фанаты сити хвалят канониров, надеясь что Артета станет новым Гвардиолой и перейдёт к ним, когда Пеп решит уйти...ахахха...

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  2. naby-keita 26.12.2021 20:22 # naby-keita
    Доминация мать её!

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  3. aliluya-nn 26.12.2021 20:21 # aliluya-nn
    Смитроу выпускают минут на 10 и без гола не уходит)
    А так бы пораньше Артете замены сделать, чтобы поберечь лидеров к Вулверхемптону.

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  4. wilegend 26.12.2021 20:08 # wilegend
    Арсенал лучший середняк в апл. в таблице прям на своем месте!

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  5. wilegend 26.12.2021 20:06 # wilegend
    не ну нахуй теперь этот обезьянг нужен?

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  6. lexa-arsenal 26.12.2021 20:01 # lexa-arsenal
    Доминатор

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  7. madchester 26.12.2021 20:01 # madchester
    Миха давай Королей на главную!

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  8. rentv 26.12.2021 20:00 # rentv
    Моя команда! Всех фанатов с победой! Ура!

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  9. krolik 26.12.2021 19:59 # krolik
    Пушкари молодцы, в последнее время только радуют.

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  10. true-manc 26.12.2021 19:59 # true-manc
    ученики ученика КОРОЛЯ!!!

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  11. slash-lfc 26.12.2021 19:58 # slash-lfc
    А может Артета и не физрук и просто нужно довериться процессу??

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  12. madchester 26.12.2021 19:58 # madchester
    Арсенал машина!

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  13. moneymaker 26.12.2021 19:58 # moneymaker
    пишите в конце статьи время и авторов голов, что за попустительство, Михаил!

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  14. reams 26.12.2021 19:57 # reams
    Арсигноль начинает и выигрывает!

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