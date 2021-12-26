"Арсенал" забил пять безответных мячей "Норвичу"
"Арсенал" отвел душу над "Норвичем", отправив в ворота худшей команды Премьер-Лиги пять безответных мячей.
Относительно поражения 0:2 от "Астон Виллы" 12 дней назад в старте у "канареек" появились три новых игрока: Ангус Ганн, Киран Дауэлл и Джош Сарджент.
"Канониры" недосчитались Такехиро Томиясу, вместо которого в линию обороны был снаряжен Роб Холдинг.
Первый же в матче момент обернулся голом. На шестой минуте Мартин Эдегор с подступов к штрафной сделал пас на правый край площадки Букайо Сака, а тот пробил низом в дальний угол ворот — 0:1.
В дальнейшем "Норвичу" пару раз удалось побеспокоить Аарона Рамсдейла, но в целом "Арсенал" контролировал игру и лучше держал мяч.
А незадолго до перерыва гости упрочили свое преимущество. Эдегор из глубины поля наградил совершившего рывок Кирана Тирни, который вошел в штрафную по левому краю и пробил с касанием дальней штанги — 0:2.
Вскоре после начала второго тайма Габриэль Мартинелли поразил ворота Ганна, однако его гол не был засчитан из-за офсайда.
Впрочем, на 67-й минуте счет все-таки стал крупным. Сака принялся танцевать с мячом возле дальнего угла штрафной площади и, чуть улучшив свою позицию, пробил низом — 0:3.
"Норвич" выглядел просто безнадежно и в концовке матча пропустил еще дважды. Сперва Александр Лакасетт нарвался на фол в штрафной, корпусом закрыв мяч, и сам же исполнил назначенный пенальти — 0:4. А затем вышедший на замену Эмиль Смит-Роу поразил цель из пределов вратарской после удачного рикошета — 0:5.
"Норвич" подтвердил свою репутацию худшей команды Премьер-Лиги, по всем статьям уступив "Арсеналу", который просто не может остановиться, как сбросил обузу в лице Пьер-Эмерика Обамеянга.
"Норвич" — "Арсенал". Отчет о матче
26.12.2021 19:55
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Последние комментарии:
фанаты сити хвалят канониров, надеясь что Артета станет новым Гвардиолой и перейдёт к ним, когда Пеп решит уйти...ахахха...
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Доминация мать её!
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Смитроу выпускают минут на 10 и без гола не уходит)
А так бы пораньше Артете замены сделать, чтобы поберечь лидеров к Вулверхемптону.
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Арсенал лучший середняк в апл. в таблице прям на своем месте!
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не ну нахуй теперь этот обезьянг нужен?
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Доминатор
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Миха давай Королей на главную!
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Моя команда! Всех фанатов с победой! Ура!
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Пушкари молодцы, в последнее время только радуют.
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ученики ученика КОРОЛЯ!!!
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А может Артета и не физрук и просто нужно довериться процессу??
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Арсенал машина!
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пишите в конце статьи время и авторов голов, что за попустительство, Михаил!
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Арсигноль начинает и выигрывает!
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