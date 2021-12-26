"Арсенал" забил пять безответных мячей "Норвичу"

"Арсенал" отвел душу над "Норвичем", отправив в ворота худшей команды Премьер-Лиги пять безответных мячей.

Относительно поражения 0:2 от "Астон Виллы" 12 дней назад в старте у "канареек" появились три новых игрока: Ангус Ганн, Киран Дауэлл и Джош Сарджент.



"Канониры" недосчитались Такехиро Томиясу, вместо которого в линию обороны был снаряжен Роб Холдинг.



Первый же в матче момент обернулся голом. На шестой минуте Мартин Эдегор с подступов к штрафной сделал пас на правый край площадки Букайо Сака, а тот пробил низом в дальний угол ворот — 0:1.



В дальнейшем "Норвичу" пару раз удалось побеспокоить Аарона Рамсдейла, но в целом "Арсенал" контролировал игру и лучше держал мяч.



А незадолго до перерыва гости упрочили свое преимущество. Эдегор из глубины поля наградил совершившего рывок Кирана Тирни, который вошел в штрафную по левому краю и пробил с касанием дальней штанги — 0:2.



Вскоре после начала второго тайма Габриэль Мартинелли поразил ворота Ганна, однако его гол не был засчитан из-за офсайда.



Впрочем, на 67-й минуте счет все-таки стал крупным. Сака принялся танцевать с мячом возле дальнего угла штрафной площади и, чуть улучшив свою позицию, пробил низом — 0:3.



"Норвич" выглядел просто безнадежно и в концовке матча пропустил еще дважды. Сперва Александр Лакасетт нарвался на фол в штрафной, корпусом закрыв мяч, и сам же исполнил назначенный пенальти — 0:4. А затем вышедший на замену Эмиль Смит-Роу поразил цель из пределов вратарской после удачного рикошета — 0:5.



"Норвич" подтвердил свою репутацию худшей команды Премьер-Лиги, по всем статьям уступив "Арсеналу", который просто не может остановиться, как сбросил обузу в лице Пьер-Эмерика Обамеянга.



"Норвич" — "Арсенал". Отчет о матче