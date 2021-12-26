Тухель: "Мы любим Конора"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что рад успехам полузащитника Конора Галлахера в "Кристал Пэлас".

Пока "Челси" мучается из-за кадровых проблем в центре поля, принадлежащий "синим" Галлахер блистает в "Пэлас", где находится на правах аренды.



Однако Тухель не жалеет о своем решении отправить Галлахера в командировку на этот сезон и понимает, что Конор не смог бы прогрессировать столь стремительно, если бы остался в "Челси".



"Мы любим Конора. Мы в нем уверены".



"Мы приняли это решение насчет Конора, глядя на свою полузащиту. Матео Ковачич, Жоржиньо, Нголо Канте — он рассматривался четвертым номером в этой группе".



"Конор всегда это понимал. И затем у нас появилась возможность дать ему больше минут и возложить больше ответственности на его плечи".



"Было бы так же, останься Конор здесь? Естественно нет, потому что это был бы другая ситуация. Возможно, те же люди скажут: "Почему вы не могли дать ему больше минут?"



"Не получи Матео травму, эти бы разговоры не имели смысла. Поэтому мы не можем оглядываться назад. Клуб и игрок приняли совместное решение".



"И, естественно, это было хорошее решение, потому что он выступает так хорошо, и каждый им доволен. Так происходит, потому что он играет в каждом матче и знает, что важен для "Кристал Пэлас". Это важный фактор, чтобы показывать свой лучший футбол", — цитирует Тухеля Daily Mirror.