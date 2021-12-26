Игрокам разрешено отложить поездку на Кубок Африки до 3 января

Всем игрокам, принимающим участие в Кубке Африки, было разрешено задержаться в своих клубах вплоть до 3 января.

Обычно клубы вынуждены отпускать своих игроков на большие международные турниры за две недели до их начала, однако Кубок Африки будет сыгран в разгар европейского сезона.



Учитывая обстоятельства, Африканская конфедерация футбола решила пойти навстречу клубам, которые играют свои матчи в период с 27 декабря по 3 января. Официальное подтверждение этому последовало сегодня.



Прежде всего это станет облегчением для английских клубов, потому что большинство других чемпионатов уходят на зимние каникулы.



Таким образом, "Ливерпуль" сохранит Наби Кейта, Садио Мане и Мохамеда Салаха на выездной матч Премьер-Лиги против "Челси".