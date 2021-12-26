Премьер-Лига отложила матч "Лидс" — "Астон Вилла"

Запланированный на следующий вторник, 28 декабря, матч Премьер-Лиги между "Лидсом" и "Астон Виллой" был отложен из-за коронавируса.

В данный момент "Лидс" серьезно ослаблен травмами и COVID-19, из-за чего ранее Премьер-Лига отложила назначенный на сегодня выезд "белых" к "Ливерпулю".



Клуб с "Элланд Роуд" продолжает борьбу со вспышкой коронавируса и не ожидает улучшения ситуации ко вторнику, поэтому Премьер-Лига заранее объявила об отмене матча с "Виллой".



Таким образом, отсутствие главного тренера "вилланов" Стивена Джеррарда, заразившегося коронавирусом, ограничится матчем против "Челси" на Boxing Day.