Виейра заразился COVID-19, но "Пэлас" все равно сыграет с "Тоттенхэмом"

Матч Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Кристал Пэлас" все-таки состоится, но главный тренер "орлов" Патрик Виейра его пропустит.

Напомним, сегодня утром стало известно, что проведение лондонского дерби на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" находится под угрозой из-за вспышки коронавируса в "Пэлас".



Очередным заразившимся COVID-19 у "орлов" стал Виейра, который, как говорится в заявлении клуба, теперь находится на самоизоляции.



Однако просьба "Пэлас" отложить назначенный на воскресенье матч была отклонена. Премьер-Лига решила, что у "орлов" набирается достаточно игроков, чтобы исполнить свои обязательства, сообщает The Guarian.