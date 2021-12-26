Виейра заразился COVID-19, но "Пэлас" все равно сыграет с "Тоттенхэмом"

Патрик Виейра Матч Премьер-Лиги между "Тоттенхэмом" и "Кристал Пэлас" все-таки состоится, но главный тренер "орлов" Патрик Виейра его пропустит.

Напомним, сегодня утром стало известно, что проведение лондонского дерби на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" находится под угрозой из-за вспышки коронавируса в "Пэлас".

Очередным заразившимся COVID-19 у "орлов" стал Виейра, который, как говорится в заявлении клуба, теперь находится на самоизоляции.

Однако просьба "Пэлас" отложить назначенный на воскресенье матч была отклонена. Премьер-Лига решила, что у "орлов" набирается достаточно игроков, чтобы исполнить свои обязательства, сообщает The Guarian.


Метки Виейра, Кристал Пэлас, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2021 16:00

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