Рэднапп хочет, чтобы Райс задержался в "Вест Хэме"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп хочет, чтобы полузащитник Деклан Райс задержался в "Вест Хэме" еще на несколько лет.

Оцениваемый в 100 миллионов фунтов Райс обещает стать лакомой целью для грандов Премьер-Лиги следующим летом.



Однако Рэднапп чувствует, что 22-летнему полузащитнику не нужно спешить с уходом из клуба, который прогрессирует и находится "на пороге следующего шага".



"Он исполняет роль огромной важности в этом "Вест Хэме". Это замечательный клуб, хотя всегда есть клубы вроде "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и так далее".



"Еще ребенком он находился в "Челси", поэтому я думаю, им было бы сложно потратить на него такие деньги после того, как они упустили его в детстве".



"Поэтому я думаю, "Вест Хэм" — отлично место, и я бы хотел, чтобы он остался там надолго".



"Он играет за сборную Англии, так что в этом план нет совершенно никаких проблем, а "Вест Хэм" выглядит командой, которая на подъеме".



"В следующем году они могут побороться за трофеи, поэтому для "Вест Хэма" было бы лучше сохранить его на следующие несколько лет".



"Вест Хэм" на пороге следующего шага. Это их лучшая команда за много лет. У них действительно хорошие игроки. Нюанс в том, что твои лучшие игроки уйдут, если ты не покажешь им, что собираешься сделать следующий шаг", — сообщил Рэднапп talkSPORT.