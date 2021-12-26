"Ньюкасл" лидирует в борьбе за Камара

Бубакар Камара "Ньюкасл" лидирует в борьбе за полузащитника "Марселя" Бубакара Камара.

В преддверии зимнего трансферного окна интерес к Камара проявляют сразу несколько клубов Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Однако "Ньюкасл" не остается в стороне. По информации The Sun, "сороки" ведут переговоры с лагерем Бубакара и после достижения компромисса обратятся к "Марселю".

Убедить "Марсель" отпустить Камара не должно быть сложно, потому что контракт 22-летнего француза истекает в конце этого сезона.

Покупка Бубакара может обойтись "сорокам" примерно в 10 миллионов фунтов.


Метки Камара, Марсель, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2021 14:00

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