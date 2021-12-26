"Юнайтед" планирует покупку Вирца

"Манчестер Юнайтед" собирается приобрести полузащитника "Байера" Флориана Вирца.

Как сообщает The Sun, наставник "Юнайтед" Ральф Рангник составил шорт-лист лучших талантов Бундеслиги, которых он хочет переманить на "Олд Траффорд" независимо от того, останется ли сам на тренерском мостике "красных дьяволов" за пределы этого сезона.



И во главе этого списка находится 18-летний Вирц, которого экс-звезда "Ливерпуля" и сборной Германии Дитмар Хаманн назвал лучшим центральным полузащитником, что он только видел за последние годы.



В Леверкузене у Вирца есть контракт до 2026 года, так что "Юнайтед" нужно готовить около 60 миллионов фунтов, чтобы заполучить Флориана, забившего восемь голов и отдавшего 11 результативных передач в этом сезоне.



Левый защитник менхенгладбахской "Боруссии" Лука Нец, принадлежащий "РБ Лейпциг" опорник Эрик Мартель и центральный защитник "Бохума" Армель Белла-Котчап — другие имена в списке Рангника.



