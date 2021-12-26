"Арсенал" определил двух нападающих на замену Обамеянгу

Душан Влахович "Арсенал" присмотрел двух нападающих на замену Пьер-Эмерику Обамеянгу.

Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, "Арсенал" готов выслушать предложения насчет Обамеянга в январе. Пьер-Эмерик был лишен капитанской повязки, отстранен от тренировок и матчей команды, и "канониры" приветствуют интерес других клубов к 32-летнему габонцу.

Поскольку будущее Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа тоже находится в подвешенном состоянии ввиду истекающих в конце сезона контрактов, это подталкивает "Арсенал" к тому, чтобы серьезно вложиться в укрепление линии нападения.

По информации источника, в качестве объекта своих инвестиций "Арсенал" рассматривает 21-летнего Влаховича, который забил 16 голов в 19 матчах этого сезона Серии А за "Фиорентину".

Оцениваемый в 70 миллионов фунтов Влахович как раз не соглашается на новый контракт с "Фиорентиной", а от его действующего остается 18 месяцев.

Однако проблема в том, что агент сербского бомбардира Дарко Ристч в последнее время перестал отвечать на звонки "канониров".

В качестве альтернативы Влаховичу, которого также сватают в "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Атлетико", "Арсенал" рассматривает Доминика Калверт-Левина из "Эвертона".


Метки Арсенал, Влахович, Калверт-Левин, Обамеянг, Фиорентина, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2021 12:00

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  1. alexomck 26.12.2021 12:51 # alexomck
    выкинуть овер-прайс зимой, без гарантий, что оно выстрелит и поможет, а не наоборот... дело хозяйское, канеш, если деньги надо слить

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  2. redwhitegun 26.12.2021 12:43 # redwhitegun
    Опять дошло до того что у игроков остается пол года по контракту. Ну есди игрок не соглашается на новый контракт - продайте его летом и купите замену. Такие терки в январе это жесть...

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  3. high-malvern 26.12.2021 12:21 # high-malvern
    Однако проблема в том, что агент сербского бомбардира Дарко Ристч в последнее время перестал отвечать на звонки "канониров".

    C пометкой "СПАМ" )

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  4. liverpool888 26.12.2021 12:10 # liverpool888
    Лучше брать Калверт - Левина за миллионов 50-60.

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