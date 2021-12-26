"Арсенал" определил двух нападающих на замену Обамеянгу

"Арсенал" присмотрел двух нападающих на замену Пьер-Эмерику Обамеянгу.

Как сообщает Daily Express в эксклюзивном материале, "Арсенал" готов выслушать предложения насчет Обамеянга в январе. Пьер-Эмерик был лишен капитанской повязки, отстранен от тренировок и матчей команды, и "канониры" приветствуют интерес других клубов к 32-летнему габонцу.



Поскольку будущее Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа тоже находится в подвешенном состоянии ввиду истекающих в конце сезона контрактов, это подталкивает "Арсенал" к тому, чтобы серьезно вложиться в укрепление линии нападения.



По информации источника, в качестве объекта своих инвестиций "Арсенал" рассматривает 21-летнего Влаховича, который забил 16 голов в 19 матчах этого сезона Серии А за "Фиорентину".



Оцениваемый в 70 миллионов фунтов Влахович как раз не соглашается на новый контракт с "Фиорентиной", а от его действующего остается 18 месяцев.



Однако проблема в том, что агент сербского бомбардира Дарко Ристч в последнее время перестал отвечать на звонки "канониров".



В качестве альтернативы Влаховичу, которого также сватают в "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Атлетико", "Арсенал" рассматривает Доминика Калверт-Левина из "Эвертона".