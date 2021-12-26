Салаху разрешено отложить поездку на Кубок Африки

Мохамед Салах "Ливерпуль" получил подарок на Рождество от Федерации футбола сборной Египта. согласившейся отложить поездку нападающего Мохамеда Салаха на Кубок Африки.

Правила ФИФА гласят, что участвующие на Кубке Африки игроки должны прибыть в свои сборные за 13 дней до начала турнира — к 27 декабря.

Однако 28 декабря "Ливерпулю" играть на выезде с "Лестером", а 2 января "красные" сразятся с "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Команде Юргена Клоппа совсем не хотелось бы провести два этих матча Премьер-Лиги без своего лучшего бомбардира.

Как сообщает Daily Mirror, после переговоров "Ливерпуля" со своими коллегами из Египта Салаху было дано разрешение задержаться на оба матча.

Аналогичные переговоры по сенегальцу Садио Мане и гвинейцу Наби Кейта пока продолжаются.


Метки Кубок Африки, Ливерпуль, Салах, сборная Египта

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2021 11:00

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  1. jabajaba 26.12.2021 11:14 # jabajaba
    засцанная колбаса, ничего нового

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  2. liverbro 26.12.2021 11:12 # liverbro
    Отличная новость для красной семьи!

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  3. kos9k 26.12.2021 11:08 # kos9k
    Ждем нытье пенсов

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