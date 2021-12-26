Салаху разрешено отложить поездку на Кубок Африки
"Ливерпуль" получил подарок на Рождество от Федерации футбола сборной Египта. согласившейся отложить поездку нападающего Мохамеда Салаха на Кубок Африки.
Правила ФИФА гласят, что участвующие на Кубке Африки игроки должны прибыть в свои сборные за 13 дней до начала турнира — к 27 декабря.
Однако 28 декабря "Ливерпулю" играть на выезде с "Лестером", а 2 января "красные" сразятся с "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Команде Юргена Клоппа совсем не хотелось бы провести два этих матча Премьер-Лиги без своего лучшего бомбардира.
Как сообщает Daily Mirror, после переговоров "Ливерпуля" со своими коллегами из Египта Салаху было дано разрешение задержаться на оба матча.
Аналогичные переговоры по сенегальцу Садио Мане и гвинейцу Наби Кейта пока продолжаются.
26.12.2021 11:00
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