Джонсон считает, что Мойес может стать лучшим тренером в 2021 году

Экс-защитник "Челси" и "Ливерпуля" Глен Джонсон считает, что Дэвид Мойес может стать Тренером Года.

1 января 2021 "Вест Хэм" занимал только 10-е место в Премьер-Лиге, в предыдущем сезоне едва не вылетев в Чемпионшип.



Однако "молотобойцы" смогли финишировать на шестой позиции, благодаря чему попали в Лигу Европы, где уже вышли в плей-офф.



Прямо сейчас лондонцы находятся на пятом месте в Премьер-Лиге, и Джонсону кажется, что Мойес имеет реальные шансы на звание лучшего тренера уходящего года.



"Учитывая то, что Дэвид Мойес делает в данный момент, он должен претендовать на награду Тренеру Года. Чтобы выиграть ее, он должен сохранить эту форму".



"Вест Хэм" замечательно выступает, их команда лезет вон из кожи на поле, все они упорно трудятся ради него. Конечно, им не хватает глубины состава, и они не обладают такими финансами, как другие клубы, но я думаю, Дэвид Мойес должен быть в одном ряду с тренерами, чьи команды превосходят его", — цитирует Джонсона Football.London.