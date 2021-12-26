Хау: "Восхищаюсь Рангником"
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау признался, что восхищается своим коллегой Ральфом Рангником из "Манчестер Юнайтед".
В ближайший понедельник Хау и Рангник сойдутся лицом к лицу на "Сент-Джеймс Парк" в рамках матча Премьер-Лиги.
Однако Хау и Рангник уже знакомы друг с другом, и Эдди преисполнен уважения к 63-летнему немцу, отцу "гегенпрессинга".
"Он один из тренеров, изменивших культуру и принесших много идей, за которыми последовали многие люди. Он определенно является пионером этой игры".
"Он тот, с кем я пару раз разговаривал за все эти годы, кого я очень уважаю и кем восхищаюсь", — приводит слова Хау Manchester Evening News.
26.12.2021 09:00
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