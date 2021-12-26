Матч между "Тоттенхэмом" и "Пэлас", вероятно, отложат
Премьер-Лига, вероятно, отложит запланированный на воскресенье матч между "Тоттенхэмом" и "Кристал Пэлас".
Ранее из-за вспышек коронавируса Премьер-Лига отложила уже три запланированных на Boxing Day игры: "Ливерпуль" против "Лидса", "Вулверхэмптон" против "Уотфорда" и Бернли" против "Эвертона".
Daily Express и Football.London ожидают, что дерби на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" станет четвертым в этом ряду.
Дело в том, что еще два сотрудника "Пэлас" инфицировались COVID-19 — в дополнение к нескольким зафиксированным ранее случаям заражения, в том числе среди игроков.
Добавим, что сейчас у "шпор" и так уже накопилось три отложенных матча в Премьер-Лиге, что грозит команде Антонио Конте нелегким календарем в предстоящие месяцы.
26.12.2021 07:00
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