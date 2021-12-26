19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей Boxing Day

Джейми Варди и Хосеп Гвардиола В воскресенье, 26 декабря, шестью поединками стартует 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛЕСТЕР 18:00 Онлайн-трансляция

"Манчестер Сити" выиграл все восемь последних матчей в Премьер-Лиге, забив 24 гола и пропустив только три. "Лестер" проиграл все четыре поединка этого сезона против команд из первой пятерки с общим счетом 1:10. "Горожане" одержали восемь побед в 10 последних встречах с "лисами" в рамках Премьер-Лиги.

Защитник "Сити" Кайл Уолкер восстанавливается после болезни. Бенжамен Менди, Ферран Торрес и Лиам Делап также вне игры.

"Лестеру" предстоит оценить состояние Чаглара Сеюнджю и Рикарду Перейры, у которых возникли проблемы со здоровьем в матче Кубка Лиги против "Ливерпуля" на неделе. Джонни Эванс и Тимоти Кастань также под вопросом.

НОРВИЧ — АРСЕНАЛ 18:00

"Норвич" не проиграл ни одного из четырех матчей Премьер-Лиги в ноябре, но воодушевление от смены главного тренера быстро прошло, и в декабре у "канареек" три поражения и ни одного забитого гола. "Арсенал" одержал три победы кряду в Премьер-Лиге, встретив Рождество в топ-4 впервые с 2016 года. "Норвич" выиграл только одну из 21 последней встречи с "канонирами" во всех соревнованиях.

"Норвич" все еще пытается погасить вспышку коронавируса. Озан Кабак уже выздоровел. Матиас Норманн восстанавливается после операции. Милот Рашица, Грант Хенли и Эндрю Омобамиделе по-прежнему травмированы.

Альбер Самби Локонга, Пабло Мари и Калум Чемберс находятся среди заразившихся COVID-19 в "Арсенале". Пьер-Эмерик Обамеянг отстранен от команды по дисциплинарным соображениям.

ТОТТЕНХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00

Удивительно, но это будет пятый подряд домашний матч для "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге. В четырех последних поединках чемпионата "шпоры" забили девять голов — как и в своих 11 первых в этом сезоне. Свою единственную выездную победу в этой кампании Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" одержал в октябре против "Манчестер Сити". "Тоттенхэм" выиграл все шесть последних встреч с "орлами" в чемпионате с общим счетом 13:1.

В лазарете "Тоттенхэма" остаются Кристиан Ромеро и Райан Сессеньон.

Пара игроков "Пэлас" заразились коронавирусом на этой неделе. У Джеймса Макартура травма задней поверхности бедра.

ВЕСТ ХЭМ — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция

"Вест Хэм" резко сбавил обороты, выиграв лишь один из шести последних матчей в Премьер-Лиге, а посреди недели вылетел из Кубка Лиги. "Саутгемптон" не знает побед уже шесть поединков чемпионата кряду, все восемь последних голов в Премьер-Лиге пропустив в первых таймах. "Молотобойцы" ни разу не уступили в восьми последних встречах со "святыми" в чемпионате (6 побед, 2 ничьи).

Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио должен вернуться после коронавирусной болезни. Владимир Цоуфал отбыл свою одноматчевую дисквалификацию. Анджело Огбонна и Курт Зума серьезно травмированы.

Полузащитник "Саутгемптона" Стюарт Армстронг залечил икроножную мышцу и может сыграть впервые с начала ноября. Также поправились Фрэйзер Форстер, Адам Армстронг и Че Адамс.

АСТОН ВИЛЛА — ЧЕЛСИ 20:30

Ромелу Лукаку "Астон Вилла" набрала 12 очков в шести матчах при Стивене Джеррарде, вот только сам Джеррард на сей раз присутствовать у бровки не сможет, поскольку заразился коронавирусом. "Челси" выиграл только два из шести последних поединков Премьер-Лиги и может впервые при Томасе Тухеле оформить три матча чемпионата кряду без побед. "Синие" брали верх в пяти из семи последних выездов на "Вилла Парк" в рамках Премьер-Лиги.

Ситуация с COVID-19 в стане "Виллы" до конца не ясна. Могут вернуться Морган Сансон, Анвар Эль-Гази и Кинан Дэвис.

Переболев коронавирусом, к тренировкам с "Челси" приступили Каллум Хадсон-Одои и Ромелу Лукаку. Тест Жоржиньо оказался ложноположительным. Андреас Кристенсен залечил спину. Кай Хаверц не сыграет.

БРАЙТОН — БРЕНТФОРД 23:00

"Брайтон" не знает побед уже 11 матчей Премьер-Лиги кряду, и это клубный рекорд в рамках высшего дивизиона. "Брентфорд" потерпел только одно поражение в пяти последних поединках чемпионата. Первая встреча этих команд в рамках высшего дивизиона завершилась минимальной победой "чаек" благодаря голу Леандро Троссарда на 90-й минуте ранее в этом сезоне.

Капитан "Брайтона" Льюис Данк отсутствует с травмой колена и вернется только в конце января. Ив Биссума дисквалифицирован, но Шейн Даффи свой штраф уже отбыл. Адам Уэбстер, Паскаль Гросс, Данни Уэлбек и Нил Мопе должны вернуться в строй.

У "Брентфорда" нет свежих кадровых проблем.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2021 06:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 26.12.2021 06:09 # superglor
    День бокса? А кто боксирует?

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  2. true-manc 26.12.2021 06:05 # true-manc
    > "Манчестер Сити" выиграл все восемь последних матчей в Премьер-Лиге, забив 24 гола и пропустив только три.
    > "Горожане" одержали восемь побед в 10 последних встречах с "лисами" в рамках Премьер-Лиги.

    КОРОЛИ!!!

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  3. true-manc 26.12.2021 06:04 # true-manc
    > МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛЕСТЕР 18:00

    КОРОЛИ!!! C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  4. true-manc 26.12.2021 06:03 # true-manc
    1 Манчестер Сити 18 44
    2 Ливерпуль 18 41

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

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