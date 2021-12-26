"Юнайтед" проявляет интерес к Эмилиано Мартинесу
"Манчестер Юнайтед" включил голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса в свой шорт-лист по укреплению последнего рубежа.
Прямо сейчас у главного тренера "Юнайтед" Ральфа Рангника нет никаких проблем со вратарской позицией, однако "красные дьяволы" думают наперед.
Контракт 31-летнего Давида Де Хеа истекает в конце следующего сезона, а его дублер Дин Хендерсон недоволен своей ролью и желает уйти из клуба — желательно уже в январе.
Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, "Юнайтед" неоднократно просматривал Мартинеса, одного из ярчайших голкиперов Премьер-Лиги последних двух лет.
Однако 29-летний аргентинец занимает только второе место во вратарском шорт-листе "дьяволов". Выше него находится 21-летний Илан Мелье, чей "Лидс" рискует вылететь из Премьер-Лиги в этом сезоне.
26.12.2021 00:05
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