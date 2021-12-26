"Юнайтед" проявляет интерес к Эмилиано Мартинесу

"Манчестер Юнайтед" включил голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса в свой шорт-лист по укреплению последнего рубежа.

Прямо сейчас у главного тренера "Юнайтед" Ральфа Рангника нет никаких проблем со вратарской позицией, однако "красные дьяволы" думают наперед.



Контракт 31-летнего Давида Де Хеа истекает в конце следующего сезона, а его дублер Дин Хендерсон недоволен своей ролью и желает уйти из клуба — желательно уже в январе.



Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, "Юнайтед" неоднократно просматривал Мартинеса, одного из ярчайших голкиперов Премьер-Лиги последних двух лет.



Однако 29-летний аргентинец занимает только второе место во вратарском шорт-листе "дьяволов". Выше него находится 21-летний Илан Мелье, чей "Лидс" рискует вылететь из Премьер-Лиги в этом сезоне.