Джеррард пропустит два ближайших матча "Виллы" из-за коронавируса

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард заразился коронавирусом и теперь пропустит два ближайших матча своего клуба.

Как гласит официальное заявление бирмингемского клуба, 41-летний Джеррард был отправлен на самоизоляцию после того, как его тест на COVID-19 дал положительный результат.



На Boxing Day "Вилла" принимает на свое поле "Челси" в рамках Премьер-Лиги. Помимо этого матча, Стивен также пропустит выезд к "Лидсу" в следующий вторник.



Отметим, что "Вилла" едва укротила вспышку коронавируса в своем клулеб, из-за чего была вынуждена просить Премьер-Лигу отложить матч против "Бернли" в прошлый уикенд.