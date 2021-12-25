Джеррард пропустит два ближайших матча "Виллы" из-за коронавируса

Стивен Джеррард Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард заразился коронавирусом и теперь пропустит два ближайших матча своего клуба.

Как гласит официальное заявление бирмингемского клуба, 41-летний Джеррард был отправлен на самоизоляцию после того, как его тест на COVID-19 дал положительный результат.

На Boxing Day "Вилла" принимает на свое поле "Челси" в рамках Премьер-Лиги. Помимо этого матча, Стивен также пропустит выезд к "Лидсу" в следующий вторник.

Отметим, что "Вилла" едва укротила вспышку коронавируса в своем клулеб, из-за чего была вынуждена просить Премьер-Лигу отложить матч против "Бернли" в прошлый уикенд.


Метки Астон Вилла, Джеррард

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 371

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 25.12.2021 23:31 # naby-keita
    На что ты не пойдешь, лишь бы не идти в старый мост. Небось там плеяду баннеров хотели развесить по стадиону

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  2. m-ballack 25.12.2021 23:21 # m-ballack
    Здоровья!

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  3. bezviz 25.12.2021 23:15 # bezviz
    дааа!!

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  4. slash-lfc 25.12.2021 23:05 # slash-lfc
    Козявкси паходу всю жизнь будет занозой для точки Жи

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