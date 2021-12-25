Джеррард пропустит два ближайших матча "Виллы" из-за коронавируса
Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард заразился коронавирусом и теперь пропустит два ближайших матча своего клуба.
Как гласит официальное заявление бирмингемского клуба, 41-летний Джеррард был отправлен на самоизоляцию после того, как его тест на COVID-19 дал положительный результат.
На Boxing Day "Вилла" принимает на свое поле "Челси" в рамках Премьер-Лиги. Помимо этого матча, Стивен также пропустит выезд к "Лидсу" в следующий вторник.
Отметим, что "Вилла" едва укротила вспышку коронавируса в своем клулеб, из-за чего была вынуждена просить Премьер-Лигу отложить матч против "Бернли" в прошлый уикенд.
25.12.2021 23:00
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На что ты не пойдешь, лишь бы не идти в старый мост. Небось там плеяду баннеров хотели развесить по стадиону
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Здоровья!
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дааа!!
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Козявкси паходу всю жизнь будет занозой для точки Жи
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