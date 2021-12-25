Хау: "Ньюкасл" достаточно хорош, чтобы остаться в Премьер-Лиге"
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау убежден, что его команда достаточно хороша, чтобы остаться в Премьер-Лиге.
Прямо сейчас "Ньюкасл" занимает предпоследнее место в таблице, выиграв меньше всех матчей (1, наравне с "Бернли") и пропустив больше всех голов (41).
Однако Хау не паникует и верит в игроков, которые ему достались от уволенного после неудачного старта сезона Стива Брюса.
"Абсолютно, эта команда достаточно хороша, чтобы остаться в Премьер-Лиге. У нас достаточно матчей, достаточно таланта в составе".
"Однако время против нас. Мы не можем напрасно расходовать матчи. Мы должны пользоваться своими возможностями. Каждый матч, который мы не выиграли, усложняет достижение желанной для нас цели", — цитирует Хау Daily Mirror.
25.12.2021 22:00
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Удачного полёта в чш. Без шансов.
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