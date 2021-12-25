Пирс рассказал, каких игроков "Вест Хэм" может купить в январе
Ассистент главного тренера "Вест Хэма" Стюарт Пирс рассказал, каких игроков его клуб может купить в январе.
Ожидается, что в следующем месяце "Вест Хэм" попытается подписать центрального защитника и нападающего. "Молотобойцы" весьма сбавили обороты в последнее время и нуждаются в усилении.
Однако Пирсу и его боссу Дэвиду Мойесу нужны не просто качественные игроки, а люди с хорошим характером и отношением к работе.
"Мы проделываем работу нам приглашением новичков. Несомненно, они должны быть правильными людьми".
"Мы можем укрепить свой состав и пригласить новых лиц, но самое важное, чтобы это были правильные люди".
"Дэвид хочет, чтобы это были правильные люди — с правильным отношением к работе и все такое".
"Если будут доступны правильные игроки по правильной цене, тогда мы определено в деле. Если нет, мы будем на чеку, изучая варианты".
"Это было ключом к нашим действиям и в предыдущие окна — приглашать правильных людей", — сообщил Пирс talkSPORT.
25.12.2021 21:00
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