Пирс рассказал, каких игроков "Вест Хэм" может купить в январе

Ассистент главного тренера "Вест Хэма" Стюарт Пирс рассказал, каких игроков его клуб может купить в январе.

Ожидается, что в следующем месяце "Вест Хэм" попытается подписать центрального защитника и нападающего. "Молотобойцы" весьма сбавили обороты в последнее время и нуждаются в усилении.



Однако Пирсу и его боссу Дэвиду Мойесу нужны не просто качественные игроки, а люди с хорошим характером и отношением к работе.



"Мы проделываем работу нам приглашением новичков. Несомненно, они должны быть правильными людьми".



"Мы можем укрепить свой состав и пригласить новых лиц, но самое важное, чтобы это были правильные люди".



"Дэвид хочет, чтобы это были правильные люди — с правильным отношением к работе и все такое".



"Если будут доступны правильные игроки по правильной цене, тогда мы определено в деле. Если нет, мы будем на чеку, изучая варианты".



"Это было ключом к нашим действиям и в предыдущие окна — приглашать правильных людей", — сообщил Пирс talkSPORT.