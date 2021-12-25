Уилшир рассказал, как получил 10-й номер в "Арсенале"

Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир рассказал, как ему удалось получить 10-й номер на "Эмирейтс".

Продав Робина Ван Перси в "Манчестер Юнайтед" в 2012 году, "канониры" неожиданно передали престижную "десятку" Уилширу, которому на тот момент было 20 лет.



По словам Джека, он просто попросил о 10-м номере Арсена Венгера, причем сделал это еще до того, как Ван Перси покинул клуб.



"Я попросил о нем".



"То было слегка неловко, потому что тогда ходили слухи о переходе Робина в "Юнайтед". Я не знал, как все обстоит на самом деле".



"Однако я отправился к главному тренеру и сказал: "Слушай, я не знаю, что происходит с Робином, и не хочу этого знать — я здесь не за этим. Но если он уходит, можно мне забрать 10-й номер?"



"Он просто ответил: "Да, конечно".



"Не попросишь — не получишь!" — сообщил Уилшир talkSPORT.