Мерсон советует "Ливерпулю" купить центрального нападающего

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон убежден, что "Ливерпулю" нужно купить центрального нападающего в январе.

Совсем скоро "Ливерпуль" проводит на Кубок Африки Мохамеда Салаха и Садио Мане, однако Мерсон считает, что дело не только в этом.



По мнению Пола, "красным" не хватает таранного форварда вроде Рауля Хименеса из "Вулверхэмптона".



"В январе "Ливерпулю" нужно купить центрального нападающего вроде Рауля Хименеса — и не только на время Кубка Африки".



"Да, им нужен кто-нибудь, пока Садио Мане и Мо Салах в отъезде. Но, думаю, им нужен кто-нибудь и на будущее".



"Им нужен игрок, который подвергнет давлению тройку нападающих и поможет им регулярно выигрывать Премьер-Лигу в ближайшие годы. Если ты будешь финишировать вторым следующие пять лет, это недостаточно хорошо".



"Диогу Жота и Роберто Фирмино — очень хорошие игроки, но я по-прежнему думаю, что им нужен настоящий центральный нападающий, и если они купят Хименеса, он будет играть".



"Он не будет играть каждую неделю, но он будет получать свое игровое время. "Ливерпуль" проводит так много матчей за сезон, и он добавил бы им нечто другое", — сообщил Мерсон Daily Star.