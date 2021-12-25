Рафинья, возможно, направляется в "Баварию"

Вингер "Лидса" Рафинья, возможно, находится на пороге перехода в "Баварию".

Рафинья исполняет ключевую роль в "Лидсе", поучаствовав в половине всех голов команды в этом сезоне Премьер-Лиги (восемь голов, одна результативная передача).



Ожидалось, что следующим летом Рафинья станет трансферной целью для больших клубов, включая "Ливерпуль". Однако "Бавария" решила сыграть на опережение.



В своем эксклюзивном материале TNT Sports Brazil утверждает, что 25-летний бразилец в январе присоединится к "Баварии" примерно за 42 миллиона фунтов.



"Рафинья перейдет из "Лидса" в "Баварию" в ближайшее трансферное окно примерно за 50 миллионов евро".



"Воспитавший его клуб, "Аваи", уже заложил свою долю в 1.5 миллиона евро в свой бюджет на следующий год", — говорится в источнике.