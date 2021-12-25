Рафинья, возможно, направляется в "Баварию"

Рафинья Вингер "Лидса" Рафинья, возможно, находится на пороге перехода в "Баварию".

Рафинья исполняет ключевую роль в "Лидсе", поучаствовав в половине всех голов команды в этом сезоне Премьер-Лиги (восемь голов, одна результативная передача).

Ожидалось, что следующим летом Рафинья станет трансферной целью для больших клубов, включая "Ливерпуль". Однако "Бавария" решила сыграть на опережение.

В своем эксклюзивном материале TNT Sports Brazil утверждает, что 25-летний бразилец в январе присоединится к "Баварии" примерно за 42 миллиона фунтов.

"Рафинья перейдет из "Лидса" в "Баварию" в ближайшее трансферное окно примерно за 50 миллионов евро".

"Воспитавший его клуб, "Аваи", уже заложил свою долю в 1.5 миллиона евро в свой бюджет на следующий год", — говорится в источнике.


Метки Бавария, Лидс, Рафинья

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 25.12.2021 18:42 # gerrard08
    Ска, разворачивайся в ливерпуль!

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  2. mancunia-planet 25.12.2021 18:29 # mancunia-planet
    Круто, чё.

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  3. chelsiukpro 25.12.2021 18:20 # chelsiukpro
    Какая Бавария? А как же скузня?

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