Рафинья, возможно, направляется в "Баварию"
Вингер "Лидса" Рафинья, возможно, находится на пороге перехода в "Баварию".
Рафинья исполняет ключевую роль в "Лидсе", поучаствовав в половине всех голов команды в этом сезоне Премьер-Лиги (восемь голов, одна результативная передача).
Ожидалось, что следующим летом Рафинья станет трансферной целью для больших клубов, включая "Ливерпуль". Однако "Бавария" решила сыграть на опережение.
В своем эксклюзивном материале TNT Sports Brazil утверждает, что 25-летний бразилец в январе присоединится к "Баварии" примерно за 42 миллиона фунтов.
"Рафинья перейдет из "Лидса" в "Баварию" в ближайшее трансферное окно примерно за 50 миллионов евро".
"Воспитавший его клуб, "Аваи", уже заложил свою долю в 1.5 миллиона евро в свой бюджет на следующий год", — говорится в источнике.
25.12.2021 18:00
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Ска, разворачивайся в ливерпуль!
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Круто, чё.
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Какая Бавария? А как же скузня?
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