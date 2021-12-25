Артету тревожит "облачная" ситуация в нападении

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что с нападающими в его команде сложилась "облачная" ситуация.

Как известно, контракты Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа истекают в конце этого сезона, а Пьер-Эмерик Обамеянг угодил в опалу к Артете, лишившись капитанской повязки и оказавшись отстраненным от тренировок и матчей команды.

Неопределенная ситуация с будущим сразу трех нападающих напрягает Артету, и Микель надеется с этим вскоре разобраться.

"В данный момент в этом плане облачно. Мы работаем, чтобы снизить эту облачность и прояснить ситуацию, насколько это возможно. Так сложилось из-за деталей и сроков контрактов, и мы стараемся уладить это", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 25.12.2021 17:15 # vagifspurs
    Облачные моменты пошли у пётэров.

    https://youtu.be/cMIiNbz3-fg

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  2. tursa 25.12.2021 17:02 # tursa
    Нкетия в один из топ 3 пойдёт

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