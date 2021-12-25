Артету тревожит "облачная" ситуация в нападении

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что с нападающими в его команде сложилась "облачная" ситуация.

Как известно, контракты Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа истекают в конце этого сезона, а Пьер-Эмерик Обамеянг угодил в опалу к Артете, лишившись капитанской повязки и оказавшись отстраненным от тренировок и матчей команды.



Неопределенная ситуация с будущим сразу трех нападающих напрягает Артету, и Микель надеется с этим вскоре разобраться.



"В данный момент в этом плане облачно. Мы работаем, чтобы снизить эту облачность и прояснить ситуацию, насколько это возможно. Так сложилось из-за деталей и сроков контрактов, и мы стараемся уладить это", — цитирует Артету Sky Sports.