Артету тревожит "облачная" ситуация в нападении
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что с нападающими в его команде сложилась "облачная" ситуация.
Как известно, контракты Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа истекают в конце этого сезона, а Пьер-Эмерик Обамеянг угодил в опалу к Артете, лишившись капитанской повязки и оказавшись отстраненным от тренировок и матчей команды.
Неопределенная ситуация с будущим сразу трех нападающих напрягает Артету, и Микель надеется с этим вскоре разобраться.
"В данный момент в этом плане облачно. Мы работаем, чтобы снизить эту облачность и прояснить ситуацию, насколько это возможно. Так сложилось из-за деталей и сроков контрактов, и мы стараемся уладить это", — цитирует Артету Sky Sports.
25.12.2021 17:00
Просмотров: 261
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Облачные моменты пошли у пётэров.
https://youtu.be/cMIiNbz3-fg
(ответить)
Нкетия в один из топ 3 пойдёт
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий