Конте уверен, что может положиться на Льориса

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что истекающий контракт голкипера Уго Льориса не является проблемой.

Льорис выступает за "Тоттенхэм" с 2012 года, однако сейчас от контракта Уго остается только шесть месяцев, а в прессе ходят упорные слухи о планах "шпор" обзавестись новым первым номером.



Как бы то ни было, Конте уверен, что 34-летний француз не подведет в остатке сезона, несмотря на неопределенную ситуацию со своим будущим.



"Уго наш капитан и тот игрок, который выступает за "Тоттенхэм" много лет, и все мы рады обладать им в своей команде, в коллективе, в раздевалке".



"Несомненно, он является примером для подражания среди других игроков, и Уго очень хорошо знает, что я думаю о нем и что клуб думает о нем".



"Время покажет, но я не думаю, что Уго когда-либо станет проблемой для "Тоттенхэма", — цитирует Конте Evening Standard.