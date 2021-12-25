Конте уверен, что может положиться на Льориса
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что истекающий контракт голкипера Уго Льориса не является проблемой.
Льорис выступает за "Тоттенхэм" с 2012 года, однако сейчас от контракта Уго остается только шесть месяцев, а в прессе ходят упорные слухи о планах "шпор" обзавестись новым первым номером.
Как бы то ни было, Конте уверен, что 34-летний француз не подведет в остатке сезона, несмотря на неопределенную ситуацию со своим будущим.
"Уго наш капитан и тот игрок, который выступает за "Тоттенхэм" много лет, и все мы рады обладать им в своей команде, в коллективе, в раздевалке".
"Несомненно, он является примером для подражания среди других игроков, и Уго очень хорошо знает, что я думаю о нем и что клуб думает о нем".
"Время покажет, но я не думаю, что Уго когда-либо станет проблемой для "Тоттенхэма", — цитирует Конте Evening Standard.
25.12.2021 16:00
Просмотров: 264
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: