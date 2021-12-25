Грилиш: "Это оказалось гораздо сложнее, чем я думал"

Плеймейкер Джек Грилиш признал, что его адаптация в "Манчестер Сити" оказалась гораздо сложнее, нежели он себе представлял.

Минувшим летом "Сити" приобрел Грилиша у "Астон Виллы" за рекордные для всей Премьер-Лиги 100 миллионов фунтов, однако пока Джек лишь проблесками демонстрирует ту игру, которая и убедила "горожан" на него потратиться.



Впрочем, сам Грилиш это осознает и ожидает, что в следующем сезоне будет выступать лучше.



"Пока что мои дела идут нормально. Я должен приносить гораздо больше пользы. Это оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Я все еще учусь и адаптируюсь. Как я слышал, у некоторых людей уходит год на адаптацию здесь, поэтому и мне потребуется столько же. В следующем году я хочу забивать больше и ассистировать больше".



"Это безумие, насколько здесь высокие стандарты на поле и за его пределами. Это невероятно, и это объясняет, почему они были так успешны в последние годы".



"Ценник в 100 миллионов фунтов означает, что порой люди будут спрашивать, действительно ли ты столько стоишь. Люди будут спрашивать, где твои голы, где твои результативные передачи. Я понимаю это, однако для меня должно быть честью, что клуб потратил так много денег на меня, и я надеюсь отблагодарить их голами и трофеями".



"Когда играешь в Лиге Чемпионов, это совершенно другое, нежели Премьер-Лига. Прежде я никогда не играл в Европе, и я очень этого хотел. Слышать гимн Лиги Чемпионов — это невероятно, тебе хочется ущипнуть себя. Это трофей, который игроки по-настоящему хотят завоевать", — сообщил Грилиш Sky Sports.